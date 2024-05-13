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Скончался киноотец Джеймса Кэмерона и Мартина Скорсезе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: JaSunni at PicasaWeb / CC BY-SA 3.0

Американский актер и режиссер Роджер Корман, который был киноотцом режиссеров Фрэнсиса Форда Копполы, Рона Ховарда, Джеймса Кэмерона и Мартина Скорсезе, скончался в возрасте 98 лет.

О смерти Кормана сообщил телеканал ABC News в воскресенье, 12 мая. По его данным, режиссер умер еще 9 мая, о причинах смерти не сообщалось.

Корман известен, как «король фильмов категории В» (малобюджетных коммерческих хоррор-картин).

В качестве актера Корман снялся в полусотне проектов, в том числе и в культовых фильмах «Крестный отец» и «Молчание ягнят».

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Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.