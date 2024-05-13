Скончался киноотец Джеймса Кэмерона и Мартина Скорсезе

Американский актер и режиссер Роджер Корман, который был киноотцом режиссеров Фрэнсиса Форда Копполы, Рона Ховарда, Джеймса Кэмерона и Мартина Скорсезе, скончался в возрасте 98 лет.

О смерти Кормана сообщил телеканал ABC News в воскресенье, 12 мая. По его данным, режиссер умер еще 9 мая, о причинах смерти не сообщалось.

Корман известен, как «король фильмов категории В» (малобюджетных коммерческих хоррор-картин).

В качестве актера Корман снялся в полусотне проектов, в том числе и в культовых фильмах «Крестный отец» и «Молчание ягнят».