НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Белые медведи загоняли хомяков из-за таяния льдов

Источник:
«Интерфакс»
227 0
Фото: © NOAA

Таяние льдов вынудило белых медведей в российской Арктике отказаться от традиционной охоты на тюленей и перейти на ловлю леммингов, рыбы и даже гусей.

«Мишки начинают приспосабливаться к жизни на берегу. Раньше мы замечали истощенных особей в большем количестве, теперь чаще звери встречаются упитанные», — пояснил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Илья Мордвинцев.

Директор заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев, на территории которого проживают около 800 белых медведей, отметил, что животные стали практиковать несвойственную для них наземную охоту.

«Наблюдаются попытки охоты на овцебыков, пытаются иногда за гусями гоняться. Когда была большая численность леммингов, медведи перерыли всю тундру, добывая их», — сказал ученый, уточнив при этом, что в сезон медведи также стали активно охотиться за рыбой.

Белый медведь в природе обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою кольчатую нерпу, моржа и других морских животных. Однако в последние годы лед в Арктике активно тает.

Лемминги — грызуны из семейства хомяков, которые питаются семенами, корнями и листьями. Они не впадают в спячку, поэтому арктические хищники охотятся на этих небольших животных круглый год.

Еще по теме
Загадочное существо с тремя глазами нашли на берегу океана
Шестилапый щенок родился в США
Гонку диких кабанов к кормушке засняли в заказнике в Бурятии
Домашних кошек на Западе назвали угрозой для экологии
смотреть все
Жизнь #Звери
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кузбасским полицейским из дела об убийстве девушки изменят обвинение
Сибирь 26.02.2021 23:49
Белые медведи загоняли хомяков из-за таяния льдов
Сибирь 26.02.2021 19:58
Сексолог назвал лучшую диету для потенции
Сибирь 26.02.2021 17:19
Спасатели в Кузбассе подсчитали травмированных туристов
Сибирь 26.02.2021 16:23
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5504
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
4236
Наталья Рудова обнажилась назло хейтерам
3122
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3072
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

karuto

Скакуасы скакали скакали, да не выскакали. Теперь снова боевой гапак на поле с граблями?

BadBoy91

в долларовом эквиваленте, и как заживём!!! с колен встанем и попрём гуськом
Sibnet.Ru