Белые медведи загоняли хомяков из-за таяния льдов

Таяние льдов вынудило белых медведей в российской Арктике отказаться от традиционной охоты на тюленей и перейти на ловлю леммингов, рыбы и даже гусей.

«Мишки начинают приспосабливаться к жизни на берегу. Раньше мы замечали истощенных особей в большем количестве, теперь чаще звери встречаются упитанные», — пояснил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Илья Мордвинцев.

Директор заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев, на территории которого проживают около 800 белых медведей, отметил, что животные стали практиковать несвойственную для них наземную охоту.

«Наблюдаются попытки охоты на овцебыков, пытаются иногда за гусями гоняться. Когда была большая численность леммингов, медведи перерыли всю тундру, добывая их», — сказал ученый, уточнив при этом, что в сезон медведи также стали активно охотиться за рыбой.

Белый медведь в природе обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою кольчатую нерпу, моржа и других морских животных. Однако в последние годы лед в Арктике активно тает.

Лемминги — грызуны из семейства хомяков, которые питаются семенами, корнями и листьями. Они не впадают в спячку, поэтому арктические хищники охотятся на этих небольших животных круглый год.