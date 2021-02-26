Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране.

«Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня», — приводит «Интерфакс» слова Лукашенко, сказанные на собрании национального олимпийского комитета в пятницу.

Старший сын президента Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, в пятницу был избран президентом НОК.

Александр Лукашенко пообещал, что Виктор больше не будет государственным служащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сообщил президент.

Средний сын президента — Дмитрий, — согласно информации на сайте Лукашенко, руководит президентским спортивным клубом.

Ранее появлялась информация, что младший сын белорусского лидера — Николай Лукашенко — будет учиться в Москве.