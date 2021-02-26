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Выпускники смогут поменять перечень предметов за две недели до ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выпускники школ смогут за две недели до экзаменов поменять перечень предметов и форму экзамена — выбрать ЕГЭ или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Пока такая возможность описана в проекте приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора, опубликованном для обсуждения на сайте нормативных правовых актов.

В 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике.

Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля.

Минпросвещение и Рособрнадзор создали проект приказа, который позволит школьникам изменить свое решение. Им нужно будет подать в государственную экзаменационную комиссию заявление с указанием измененной формы экзамена, например, вместо ЕГЭ будет ГВЭ.

Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Заявления надо будет подать не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

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