НАВЕРХ
Домострой
Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Лестница — одна из самых функциональных деталей интерьера. Она должна соответствовать нескольким условиям — занимать не много места, вписываться в общий облик, быть удобной, надежной и безопасной. Но как разобраться во всем разнообразии лестничных конструкций?

Лестницы нельзя просто купить и установить. Они имеют множество конструктивных решений и производятся из разных материалов. Чтобы подобрать оптимальную конструкцию для того или иного помещения, предстоит учесть ряд обстоятельств.

Виды лестниц

Существует несколько видов лестничных конструкций. У каждой из них есть свои плюсы и минусы.

Маршевые лестницы — самые простые и всем привычные. В этом их главное достоинство. Они состоят из одного или нескольких пролетов, соединенных поворотными площадками. Их недостаток — занимают много места.

Они подразделяются на прямые, п-образные, г-образные, с пригласительными (фризовыми) ступенями, с поворотными ступенями.

Винтовые — вторая по распространенности конструкция. Их отличительная черта — центральная стойка, к которой по спирали крепятся ступеньки.

Их главный плюс в том, что они занимают мало места. Поэтому они хорошо подходят для малогабаритных частных домов. К тому же они довольно эстетичны.

Минус — не позволяют занести или вынести мебель. Они также могут вызывать дискомфорт у людей со слабым вестибулярным аппаратом.

Лестницы с гусиным шагом — конструкция, имеющая ступени с узкой и широкой частью. Это обеспечивают максимальную плотность конструкции.

Достоинство — малые габариты, что делает их незаменимыми для компактных помещений. Недостаток — не очень удобны. Они, как правило, имеют крутой подъем. Начинать подниматься или спускаться можно только с определенной ноги.

Криволинейные лестницы — специфический вид. В отличие от винтовых у них нет центрального силового элемента. Иногда имеют круглый или овальный лестничный проем. Монтируются либо по стенам, либо в центре помещения.

Их плюс — эстетичность и удобство. Минус — громоздкие и подходят только для больших домов.

Материалы

При изготовлении лестниц используются дерево, металл, бетон, натуральный или искусственный камень, стекло.

Дерево возглавляет рейтинг популярности. Это красивый, экологичный, легкий и в то же время прочный материал. Он прекрасно подается обработке: из него можно вырезать сложные декоративные детали, например, балясины.

Нужно тщательно подходить к выбору древесины. При изготовлении чаще всего используют твердые лиственные сорта. Из хвойных пород дерева, как привило, делают декоративные элементы.

Недостатки дерева — оно требует тщательного ухода и со временем деревянные конструкции начинают скрипеть.

Металл второй по популярности материал для лестниц. Из него получаются прочные и долговечные сооружения. Применяют конструкции из гнутого или сварного металла. Красивы лестницы из кованного металла.

Металл редко используют в качестве единственного материала для лестниц. Его сочетают с деревом, пластиком, стеклом. Каркас, к примеру, делают металлическим, а ступени — деревянными.

Недостаток металлических конструкций — сложность их изготовления.

Бетонные лестницы в загородном строительстве встречается гораздо реже, чем деревянные и металлические. Их монтаж возможен только на этапе строительства.

Главный их минус — громоздкость и тяжеловесность. Плюс — доступность, надежность и долговечность.

Стеклянные конструкции впишутся далеко не в каждый интерьер. Они очень эстетичны — легки и воздушны, но при этом не очень надежны. На них со временем появляются царапин и сколы. К тому же они дороги и сложны в установке.

Лестницы из камня — конструкции для изысканных помещений. Они бывают как из натурального, так и искусственного камня. Второй — дешевле.

Их достоинство — шикарный внешний вид. Недостатки — дороговизна, и сложность конструкции. К тому же это холодный и скользкий материал.

Комбинированные лестницы — широко распространенное и зачастую наиболее оптимальное решение. 

Силовой каркас в них выполняется из одного материала, ступеньки и декор — из другого.

Заводские конструкции

Эксперты разделяют лестницы еще на две категории — заводские и индивидуальные.

Заводские — это в большинстве своем модульные деревянные конструкции с определенными габаритами. Их плюс — невысокая цена. Минус — они не очень удобны. Производители, стараясь сделать их меньше, жертвуют комфортом. Поэтому пожилым людям и маленьким детям не всегда легко ими пользоваться.

Имеет свою обратную сторону и низкая стоимость. Такие конструкции не очень эстетичны. У некоторых, что называется, торчат болты. В них используются дешевые материалы. Ступени, например, делают из хвойных пород дерева.

Советы специалистов

Специалисты из компании «Ковка-центр» при установке лестницы советуют учесть несколько обстоятельств:

1. В помещениях с большой влажностью и перепадами температуры лучше установить лестницу с минимальным набором элементов из древесины. Лучшим вариантом будет модульная лестница на монокосоуре (несущем элементе конструкции — силовой балке).

2. Обязательные требования безопасности для семей с маленькими детьми. Лестница должна быть закрытого типа (с подступенками — закрытым пространством между ступенями). Расстояние между балясинами (опорами перил) должно быть не более 15 сантиметров.

3. Требования удобства. Высота подъема ступени: рекомендованная от 150 до 180 миллиметров (допустимая — от 120 до 200 миллиметров). Глубина проступи (куда встает нога): рекомендованная от 280 до 320 миллиметров (допустимая — от 235 до 355 миллиметров). Угол наклона лестницы: рекомендованный – от 30 до 45 градусов (допустимый – от 24 до 60 градусов)

Индивидуальные проекты

Выбор индивидуального проекта ограничивается только фантазией заказчики и толщиной его кошелька. Но свобода выбора иногда играет злую шутку. Люди, имея лишь самое приблизительно представление о конструкции лестниц, совершают ошибки.

Примеры типичных ошибок заказчиков привели специалисты «Ковка-центра»:

— Клиент говорит, что каркас лестницы делали строители и просит посчитать, сколько будет стоить его обшить. После изучения выносится вердикт о демонтаже всей конструкции и изготовлении новой. Старую использовать невозможно, а ее переделка выйдет дороже новой.

— Клиент построил дом, установил межэтажные перекрытия и оставил проем под лестницу. После изучения выносится вердикт о расширении межэтажных проемов в связи с невозможностью установки лестницы отвечающей критериям комфорта и безопасности.

— Дизайнер разработал проект глухой лестницы из массива дуба. Специалисты выявили превышения допустимой влажности в помещении на 17%. При такой влажности устанавливать лестницу из дуба было нельзя.

Главная ошибка заказчиков индивидуальных лестниц — несвоевременное обращение за консультацией к специалистам.

Эксперты настоятельно рекомендуют выполнять все этапы возведения лестницы в одной компании. Речь идет о проектировании, изготовлении каркаса и обшивке.

Только специалисты могут проконсультировать — на каких этапах строительства и отделки дома нужно производить определенный вид работ по изготовлению и установки элементов лестницы.

Они должны изучить дом, определить влажность и перепады температур в помещении. На основании этого предложат несколько видов лестниц. При этом учтут материал. Например, самые прихотливые в эксплуатации — конструкции выполненные из массива древесины. Во избежание скрипов их лучше их делать на металлокаркасе. И таких тонкостей — масса.

«Грамотные специалисты, оптимальный проект, качественные материалы и лакокрасочные покрытия, и тогда лестница будет служить долгие и долгие годы», — отметили в компании «Ковка-центр».


Тел.: +7 903 906 77 26

P
Фото: © «Ковка-центр»
Еще по теме
Рюмочные Забайкалья ограничили в работе по времени
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
Фальшивый цемент наводнил рынок Сибири
Пленка или кабель: какой теплый пол выбрать
смотреть все
Домострой #Стройка #Дизайн #Дача #Потребитель
О самом главном
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Все статьи
  • Ковка
  • Батарейки ред
  • зубные щетки ред
Подробности
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбившего женщину с коляской новосибирца отправили под домашний арест
Сибирь 03.03.2021 13:20
Жительницу Кызыла разорвали собаки
Сибирь 03.03.2021 12:12
Президент поставил задачу увеличить экспорт угля из Кузбасса
Сибирь 03.03.2021 11:28
Житель Забайкалья убил краснокнижную антилопу и повез домой на такси
Сибирь 03.03.2021 11:16
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
7043
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4429
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3379
Байден оценил принадлежность Крыма
3350
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дела Навального
222
Бывший СССР
36
Человек и космос
105
Русские машины
52
Климатические войны
46
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Свободные деньги» остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ...

Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

нам легче . не будем оплачивать шайке депутатов поездки в европу.

Uynachalnica

Цитата«Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля, повышения привлекательности российской...
Sibnet.Ru