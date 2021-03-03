Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом

Лестница — одна из самых функциональных деталей интерьера. Она должна соответствовать нескольким условиям — занимать не много места, вписываться в общий облик, быть удобной, надежной и безопасной. Но как разобраться во всем разнообразии лестничных конструкций?

Лестницы нельзя просто купить и установить. Они имеют множество конструктивных решений и производятся из разных материалов. Чтобы подобрать оптимальную конструкцию для того или иного помещения, предстоит учесть ряд обстоятельств.

Виды лестниц

Существует несколько видов лестничных конструкций. У каждой из них есть свои плюсы и минусы.

Маршевые лестницы — самые простые и всем привычные. В этом их главное достоинство. Они состоят из одного или нескольких пролетов, соединенных поворотными площадками. Их недостаток — занимают много места.

Они подразделяются на прямые, п-образные, г-образные, с пригласительными (фризовыми) ступенями, с поворотными ступенями.

Винтовые — вторая по распространенности конструкция. Их отличительная черта — центральная стойка, к которой по спирали крепятся ступеньки.

Их главный плюс в том, что они занимают мало места. Поэтому они хорошо подходят для малогабаритных частных домов. К тому же они довольно эстетичны.

Минус — не позволяют занести или вынести мебель. Они также могут вызывать дискомфорт у людей со слабым вестибулярным аппаратом.

Лестницы с гусиным шагом — конструкция, имеющая ступени с узкой и широкой частью. Это обеспечивают максимальную плотность конструкции.

Достоинство — малые габариты, что делает их незаменимыми для компактных помещений. Недостаток — не очень удобны. Они, как правило, имеют крутой подъем. Начинать подниматься или спускаться можно только с определенной ноги.

Криволинейные лестницы — специфический вид. В отличие от винтовых у них нет центрального силового элемента. Иногда имеют круглый или овальный лестничный проем. Монтируются либо по стенам, либо в центре помещения.

Их плюс — эстетичность и удобство. Минус — громоздкие и подходят только для больших домов.

Материалы

При изготовлении лестниц используются дерево, металл, бетон, натуральный или искусственный камень, стекло.

Дерево возглавляет рейтинг популярности. Это красивый, экологичный, легкий и в то же время прочный материал. Он прекрасно подается обработке: из него можно вырезать сложные декоративные детали, например, балясины.

Нужно тщательно подходить к выбору древесины. При изготовлении чаще всего используют твердые лиственные сорта. Из хвойных пород дерева, как привило, делают декоративные элементы.

Недостатки дерева — оно требует тщательного ухода и со временем деревянные конструкции начинают скрипеть.

Металл — второй по популярности материал для лестниц. Из него получаются прочные и долговечные сооружения. Применяют конструкции из гнутого или сварного металла. Красивы лестницы из кованного металла.

Металл редко используют в качестве единственного материала для лестниц. Его сочетают с деревом, пластиком, стеклом. Каркас, к примеру, делают металлическим, а ступени — деревянными.

Недостаток металлических конструкций — сложность их изготовления.

Бетонные лестницы в загородном строительстве встречается гораздо реже, чем деревянные и металлические. Их монтаж возможен только на этапе строительства.

Главный их минус — громоздкость и тяжеловесность. Плюс — доступность, надежность и долговечность.

Стеклянные конструкции впишутся далеко не в каждый интерьер. Они очень эстетичны — легки и воздушны, но при этом не очень надежны. На них со временем появляются царапин и сколы. К тому же они дороги и сложны в установке.

Лестницы из камня — конструкции для изысканных помещений. Они бывают как из натурального, так и искусственного камня. Второй — дешевле.

Их достоинство — шикарный внешний вид. Недостатки — дороговизна, и сложность конструкции. К тому же это холодный и скользкий материал.

Комбинированные лестницы — широко распространенное и зачастую наиболее оптимальное решение.

Силовой каркас в них выполняется из одного материала, ступеньки и декор — из другого.

Заводские конструкции

Эксперты разделяют лестницы еще на две категории — заводские и индивидуальные.

Заводские — это в большинстве своем модульные деревянные конструкции с определенными габаритами. Их плюс — невысокая цена. Минус — они не очень удобны. Производители, стараясь сделать их меньше, жертвуют комфортом. Поэтому пожилым людям и маленьким детям не всегда легко ими пользоваться.

Имеет свою обратную сторону и низкая стоимость. Такие конструкции не очень эстетичны. У некоторых, что называется, торчат болты. В них используются дешевые материалы. Ступени, например, делают из хвойных пород дерева.

Советы специалистов

Специалисты из компании «Ковка-центр» при установке лестницы советуют учесть несколько обстоятельств:

1. В помещениях с большой влажностью и перепадами температуры лучше установить лестницу с минимальным набором элементов из древесины. Лучшим вариантом будет модульная лестница на монокосоуре (несущем элементе конструкции — силовой балке).

2. Обязательные требования безопасности для семей с маленькими детьми. Лестница должна быть закрытого типа (с подступенками — закрытым пространством между ступенями). Расстояние между балясинами (опорами перил) должно быть не более 15 сантиметров.

3. Требования удобства. Высота подъема ступени: рекомендованная от 150 до 180 миллиметров (допустимая — от 120 до 200 миллиметров). Глубина проступи (куда встает нога): рекомендованная от 280 до 320 миллиметров (допустимая — от 235 до 355 миллиметров). Угол наклона лестницы: рекомендованный – от 30 до 45 градусов (допустимый – от 24 до 60 градусов)

Индивидуальные проекты

Выбор индивидуального проекта ограничивается только фантазией заказчики и толщиной его кошелька. Но свобода выбора иногда играет злую шутку. Люди, имея лишь самое приблизительно представление о конструкции лестниц, совершают ошибки.

Примеры типичных ошибок заказчиков привели специалисты «Ковка-центра»:

— Клиент говорит, что каркас лестницы делали строители и просит посчитать, сколько будет стоить его обшить. После изучения выносится вердикт о демонтаже всей конструкции и изготовлении новой. Старую использовать невозможно, а ее переделка выйдет дороже новой.

— Клиент построил дом, установил межэтажные перекрытия и оставил проем под лестницу. После изучения выносится вердикт о расширении межэтажных проемов в связи с невозможностью установки лестницы отвечающей критериям комфорта и безопасности.

— Дизайнер разработал проект глухой лестницы из массива дуба. Специалисты выявили превышения допустимой влажности в помещении на 17%. При такой влажности устанавливать лестницу из дуба было нельзя.

Главная ошибка заказчиков индивидуальных лестниц — несвоевременное обращение за консультацией к специалистам.

Эксперты настоятельно рекомендуют выполнять все этапы возведения лестницы в одной компании. Речь идет о проектировании, изготовлении каркаса и обшивке.

Только специалисты могут проконсультировать — на каких этапах строительства и отделки дома нужно производить определенный вид работ по изготовлению и установки элементов лестницы.

Они должны изучить дом, определить влажность и перепады температур в помещении. На основании этого предложат несколько видов лестниц. При этом учтут материал. Например, самые прихотливые в эксплуатации — конструкции выполненные из массива древесины. Во избежание скрипов их лучше их делать на металлокаркасе. И таких тонкостей — масса.

«Грамотные специалисты, оптимальный проект, качественные материалы и лакокрасочные покрытия, и тогда лестница будет служить долгие и долгие годы», — отметили в компании «Ковка-центр».