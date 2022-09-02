Мокрый фасад: как правильно выбрать штукатурку для дома

Выбор технологии для наружной отделки дома не просто определяет внешний вид будущего жилья, но и решает важные практические задачи: теплоизоляцию, защиту несущих конструкций, долговечность строения. Популярной альтернативой дефицитному и дорогому облицовочному кирпичу является «мокрый фасад». Какие особенности и преимущества есть у этой системы?

«Много лет своеобразным эталоном наружной отделки дома является кирпич. Но хороший кирпич сейчас стоит дорого, и покупать его надо заблаговременно, желательно зимой. А фасад из плохого кирпича никому не посоветую. Но можно выбрать штукатурный фасад — для многих это станет оптимальным вариантом», — говорит глава новосибирской компании «Родные стены» Иван Гайгеров.

Что такое «мокрый фасад»

«Мокрым» штукатурный фасад называют потому, что в работе используются смеси, затворяемые водой. Но на практике это целая система, которая обеспечивает эффективную теплоизоляцию и защиту несущих стен.

Если представить «мокрый фасад» в разрезе, то он будет напоминать многослойный пирог, в котором каждый элемент выполняет свою функцию. К наружной стене крепятся теплоизоляционные плиты, затем наносится базовый штукатурный слой с армирующей сеткой и сверху — финишная отделка. В качестве нее может выступать декоративная штукатурка или облицовочная плитка, искусственный и природный камень.

Штукатурный фасад с утеплением официально называется СФТК — система фасадная теплоизоляционная композиционная.

«Сцепление раствора с теплоизоляцией грандиозное, оторвать нереально. Прочность такого покрытия обеспечивает многолетнюю эксплуатацию без необходимости ремонта. Конечно, молотком повредить штукатурку можно — но любые повреждения легко реставрируются», — рассказывает Гайгеров.

Глава новосибирской компании «Родные стены» Иван Гайгеров

Реализовать штукатурный фасад можно на доме из любого материала — кирпича, газобетона, ОСП и даже дерева. Для каждой основы есть своя система штукатурного фасада с важными нюансами. Например, на энергоэффективные стеновые материалы (газобетон, поризованная керамика) штукатурные слои наносят напрямую, без дополнительной теплоизоляции. При этом штукатурка должна обеспечить должный пароперенос через весь «пирог», что необходимо для обеспечения комфортного уровня влажности в жилых помещениях.

«Мы высылаем всем заинтересованным альбом технических решений. Фактически, это готовые рецепты — какие системы нужны в конкретных случаях, как наносить штукатурный фасад от цоколя, как обработать углы, подходы к окнам. Такая информация, в том числе, помогает эффективно контролировать подрядчика», — отмечает эксперт.

Почему штукатурный фасад выгоднее

Фасадная штукатурка чаще всего конкурирует с облицовочным кирпичом. В последнее время качественный кирпич значительно подорожал — с 15-30 до 50-70 рублей и выше. Более того, из-за антироссийских санкций с рынка практически исчез импортный кирпич, вследствие чего российского стало на всех не хватать. У кирпичных заводов в приоритете крупные застройщики, а не частники. В этих условиях разумным выбором будет именно «мокрый фасад».

«Нет причин использовать плохой кирпич вместо хорошей фасадной штукатурки. Квадратный метр стены, облицованной качественным кирпичом, обойдется минимум 6-7 тысяч рублей, если строить правильно. При этом стоимость квадратного метра штукатурного фасада вместе с теплоизоляцией и работой обойдется примерно в 3-3,5 тысячи рублей», — уточняет Гайгеров.

По словам специалиста, некоторые потребители избегают фасадной штукатурки из-за опасений, что она обязательно потрескается. Но этот миф возник из-за наблюдений за старыми домами, оштукатуренными примитивными цементно-песчаными смесями.

Неопытный застройщик думает, чем больше цемента насыпать в штукатурку, тем прочнее она будет. На самом деле все намного сложнее. Современная штукатурка имеет добавки, которые снижают внутренние напряжения. Например, так называемая легкая штукатурка использует в качестве наполнителя шарики пенополистирола или пористый перлитовый песок. Правильное и, главное — гарантированно-стабильное соотношение всех компонентов рецептуры может обеспечить только завод с высокой культурой производства и уважительным отношением к потребителю.

индивидуальный цвет для фасадной штукатурки выбирает клиент



«У каждой штукатурки есть степень модификации — в качественной смеси может быть шесть-семь компонентов. Они влияют на упругость, пластичность, скорость затвердевания, паропроницаемость, энергоэффективность. В итоге для каждого конкретного фасада найдется оптимальный материал. При этом стоит учитывать, что глубина модификации напрямую влияет на цену», — отмечает Гайгеров.

Среди других преимуществ «мокрого фасада» специалист также называет высокие декоративные качества, ремонтопригодность, долговечную защиту несущих конструкций и теплоизоляционного слоя, хорошее сдерживание температурных расширений наружных материалов стен, огромный выбор цветовых решений для финишного слоя.

Какая штукатурка бывает

Классификация современных фасадных штукатурок включает нижние выравнивающие и верхние декоративные штукатурки, тонкослойные и толстослойные штукатурки, штукатурки полимерные и минеральные.

«Штукатурки нижнего слоя — базовые, они выравнивают основание. По своему составу они минеральные (на цементно-известковой основе). На них наносится декоративная штукатурка, она может быть минеральной или полимерной. Толщина выравнивающего слоя составляет 10-30 миллиметров, финишного — порядка 1-3 миллиметров», — говорит Гайгеров.

Минеральная декоративная штукатурка — самая простая по своему составу, в ее основе цемент, она нуждается в обязательном окрашивании. Полимерная акриловая штукатурка содержит искусственную смолу и обладает повышенной эластичностью и адгезией, но не пропускает через себя пар. Также выпускается силиконовая (силоксановая) штукатурка — самая технологичная, она отлично самоочищается под действием осадков и обладает высокой паропроницаемостью.

На рынке богатый выбор фасадных штукатурок, однако лучше остановиться на проверенном бренде, рекомендует эксперт. Локальные производители испытывают давление корпоративных заказчиков и нередко удешевляют процесс производства ради привлекательной цены. В итоге такая конкуренция приводит к лавинообразному падению качества.

Крупные производители строго следят за рецептурой и контролируют итоговый результат. Примером такого подхода Гайгеров называет немецкий концерн «Зиверт Рус». Компания выпускает материалы для штукатурных систем под брендами akurit и quick-mix. Она предлагает испытанные штукатурные системы с идеальной сочетаемостью всех компонентов, дюбелей и грунтовочных штукатурок нижнего слоя до декоративных штукатурок и красок.

Подведем итоги. Система «мокрого фасада» — одно из наиболее удачных решений для современного дома. Технология сочетает доступную стоимость, эстетику, долговечность и технологичность. Но перед покупкой материалов важно выбрать надежного производителя.

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