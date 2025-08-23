НАВЕРХ
Почему у саморезов разные шляпки, шлицы и что лучше

Саморезы — один из самых популярных видов крепежа. Они отличаются удлиненным телом с резьбой и острым концом. Сверху — шляпка с различными шлицами.

Этот крепеж имеет много модификаций, основные виды различаются по тому, для какого материала предназначен — дерева, металла, гипсокартона, кровли.

Потайная шляпка

Потайная шляпка — плоская сверху, такой крепеж применяют для отделочных работ или при сборке мебели. Чаще всего такие саморезы применяют в работе с деревом.

Саморезы

Чтобы скрыть шляпку крепежа в дереве, саморез надо утопить на 1-2 миллиметра. Потом замаскировать место специальной шпатлевкой по дереву. Есть такие саморезы со сверлом на конце. Их применяют для крепления в металле.

Саморез с пресс-шайбой

Такие саморезы имеют головку в виде плоской литой шайбы, которая хорошо прижимает листовой материал, помогает получить особо прочное, плотное соединение материалов. Есть два вида таких саморезов: с острым наконечником и крепеж с наконечником в виде сверла.

Саморезы

Саморезы делают из качественной стали, а поверхность обрабатывают тонким слоем цинка. Головка с крестообразной насечкой вплавляется сваркой. Чаще всего такой крепеж используют в работе по дереву. Второй тип с наконечником-сверлом применяют для работы с металлом.

Полукруглая шляпка

Крепеж с полукруглой шляпкой подходит для сборки деталей авто, станков, другой техники. Этот вариант используют, когда нет необходимости в потайной шляпке.

Саморезы

Такие саморезы подходят для дерева, металла, пластика, гипсоволокна, других материалов. Их изготавливают из прочной стали с оцинковкой.

Шестигранная шляпка

Шляпка представляет собой литую шестигранную шайбу, которую можно закрутить с помощью ключа. 

Саморезы

Подходит для сборки различных деревянных конструкций. Если совместить шляпку с дюбелем, то можно использовать метиз для бетона, кирпича, камня.

Головка-цилиндр

Шляпка такого самореза представляет собой гладкий цилиндр, внутри которой располагается шестигранная выемка под ключ. Саморез делается из прочной нержавеющей стали, что позволяет применять его для тонких листов металла. 

Минус такого крепежа в том, что для него необходимо предварительно просверлить отверстие.

Прямой шлиц

Шлиц — это выемка на шляпке для закручивания самореза. Прямой шлиц (маркировка SL, S, Slotted) самый старый, ранее он был самым распространенным благодаря легкости изготовления. 

Саморезы

Сейчас такой шлиц используют редко, потому что сложно установить отвертку точно перпендикулярно и по центру. Это усложняет контроль и может привести к срыву инструмента. От срыва портится крепеж и поверхность, на которую его устанавливают. Поэтому прямые шлицы практически не используют для серийного монтажа с помощью шуруповертов. 

Крестовый шлиц

Крестовый шлиц РН — самый распространенный в наше время и в быту, и в промышленности. Он обеспечивает уверенное соединение инструмента с головкой самореза и практически исключает срыв. Это позволяет прилагать больше усилий при монтаже.

Саморезы

Шлиц PH делают разных размеров. Самый популярный из них — PH2, его применяют при строительных работах. Размеры PH1 и PH0 применяют в электротехнике, а PH3 и PH4 — в промышленных узлах и механизмах.

Крестовый шлиц PZ

Такой шлиц — улучшенная версия шлица PH. У него лепестки имеют одинаковую ширину по всей длине, в отличие от шлица PН, у которого лепестки сужаются к основанию. Такой шлиц полностью исключает срыв при чрезмерном усилии. Шлиц PZ прекрасно подходит для шуруповерта с регулируемым крутящим моментом.

Саморезы

Саморезы со шлицем PZ имеют насечки, а у бит PZ есть дополнительные лепестки между основными. Эти обеспечивает более надежное соединение с саморезом. Линейка размеров у саморезов PН такая же, как у саморезов с PH. Однако для саморезов PZ нужны биты и отвертки именно с этим типом шлица.

Шлиц PZ чаще применяют для работы с мягкими материалами: деревом, гипсокартоном, пластиком. В обработке металла и машиностроении он редко используется. Наиболее часто встречается размер PZ2. PZ1 и PZ3 используются реже.

Шестигранный шлиц (HEX, HX, INBUS) 

Шестигранный шлиц — это глухое отверстие в виде шестигранника на головке винта. Его основной плюс — это надежное удержание крепежа на бите или отвертке. Крепеж со шлицем INBUS не соскальзывает с биты даже при резких движениях или приложении большого крутящего момента.

Фото: Bronzaclose / CC0

Шлиц бывает метрическим и дюймовым. Важно не путать эти стандарты. Вариант шлица HEX-Pin — антивандальный. У него есть штифтом, который не дает использовать обычный инструмент. Чтобы открутить такой крепеж, нужны специальные биты.

Этот шлиц широко применяется для фиксации деталей, подвергающихся большим нагрузкам и вибрациям. В быту при сборке мебели или ремонте бытовой техники рекомендуется использовать набор бит HEX и HEX-Pin.

Шлиц в форме шестилучевой звезды (TORX) 

Такой шлиц используется в крепежных системах, где требуется передача высоких крутящих моментов от биты к метизу. Геометрия шлица обеспечивает пониженную радиальную нагрузку в точке контакта биты и самореза, продлевая срок службы крепежа и сохраняя головку винта для повторного использования.

Саморезы

Специальная версия TORX Tamper Resistant или TORX-Pin имеет отверстие в центре биты и небольшой штифт в центре шурупа для защиты крепежа от снятия. Размеры шлица TORX совпадают с размерами шестигранного шлица HEX. 

Биты TORX можно применять для головки HEX, но следует рассчитывать усилие, чтобы не повредить шлиц. Рекомендуется иметь набор бит TORX или TORX-Pin для ремонта автомобилей, велосипедов или бытовой техники, а также для домашних нужд. 

Фото: © Sibnet.ru
