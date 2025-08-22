НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Чем отличаются винты от болтов

Источник:
Sibnet.ru
198 2
Болт и винт
Болт и винт
Фото: © Sibnet.ru

Винты и болты — внешне похожие крепежные элементы. Но они принципиально отличаются по способу соединения.

Винт и болт проще всего различить по головке. У винта она имеет шлицы для отверток и шуропевертов. У болта головка шестигранная для закручиванания обычным или накидным ключом.

У болта головка выдается над поверхностью. Винты могут монтироваться заподлицо благодаря потайной головке.

Винт при помощи отвертки вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу. Болт проходит через соединяемые детали насквозь. Закрепляется он с помощью, накручиваемой на него гайкой.

Болты рассчитаны под большую нагрузку. Их применяют там, где нужно обеспечить прочность крепления. Винты больше походят для легких и средних конструкций.

Как отличить провода помаркировке
Еще по теме
Плоскогубцы или пассатижи: в чем разница
Порядка 40% продающихся стройматериалов оказались некачественными
Жители России стали экономить на ремонте и покупать старую мебель
Почему пила называется «болгаркой»
смотреть все
Домострой #Ремонт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Дмитриев указал на панику среди сторонников украинского конфликта
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
36
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
23
Дмитриев указал на панику сторонников украинского конфликта
20
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
19
Украинских солдат на фронте заменят роботами
18
Индийский маршал рассказал о превосходстве российского ЗРК С‑400