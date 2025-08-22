Чем отличаются винты от болтов

Винты и болты — внешне похожие крепежные элементы. Но они принципиально отличаются по способу соединения.

Винт и болт проще всего различить по головке. У винта она имеет шлицы для отверток и шуропевертов. У болта головка шестигранная для закручиванания обычным или накидным ключом.

У болта головка выдается над поверхностью. Винты могут монтироваться заподлицо благодаря потайной головке.

Винт при помощи отвертки вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу. Болт проходит через соединяемые детали насквозь. Закрепляется он с помощью, накручиваемой на него гайкой.

Болты рассчитаны под большую нагрузку. Их применяют там, где нужно обеспечить прочность крепления. Винты больше походят для легких и средних конструкций.