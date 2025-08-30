НАВЕРХ
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы

Саморезы
Фото: © Sibnet.ru
Саморезы — это один из самых популярных разновидностей метизов. Их применяют в строительстве, мебельном производстве, при проведении самых разных ремонтных ремонт.

Покупатели обычно обращают внимание на размер и шаг нарезки резьбы. Это важные характеристики, но цвет метизов не просто декоративная отделка, а специальное разделение саморезов по их особенностям.

Белые

Саморезы стального, серебристого оттенка принято называть белыми. Изготавливаются они из твердых марок стали. Самые недорогие делаются из нержавейки. Это надежные, стойкие к коррозии и способные долго служить изделия. Такие метизы рекомендуют для внутренних работ в помещениях, где влажность не выше 65%.

Саморезы
Фото: © Sibnet.ru

Более прочные саморезы изготавливают из углеродистой стали. Повышенное содержание углерода, к сожалению, приводит к подверженности коррозии. Эту проблему решают, покрывая метизы цинком. Их можно использовать и внутри, и снаружи помещений, но со временем крепеж может заржаветь.

Желтые

Недорогие саморезы желтого цвета — также продукт оцинковки. Эти метизы обрабатываются пассивирующим раствором, который включает соли хромовой кислоты. Поверхность покрывается тонкой пленкой золотистого цвета. Она защищает металл от ржавчины. Красивый оттенок позволяет использовать саморезы для крепления деталей без дополнительной отделки.

Саморезы
Фото: © Sibnet.ru

Латунные саморезы стоят дороже. Они обладают более высокой прочностью, не требуют дополнительного защитного покрытия, не подвержены коррозии, хорошо переносят морозы, не теряя прочности, не намагничиваются. В отличие от оцинкованных они не такие блестящие и красивые. 

Черные

Самый популярный крепеж — черного цвета, при этом сами изделия значительно отличаются. Сделанные методом черного цинкования (разновидность хроматирования) метизы имеют защитное хромовое покрытие 0,25-1 микрона. От толщины покрытия зависит степень антикоррозийной защиты. 

Наиболее защищены против ржавчины промасленные изделия, но такие метизы не рекомендуют применять в агрессивной среде, в том числе при высокой влажности, и в присутствии сильных химикатов. 

Саморезы изготовленные с помощью оксидирования лучше защищены от коррозии, чем при черном цинковании. Тем не менее, их лучше применять внутри помещений и не подвергать воздействию воды и водяных паров. 

Саморезы
Фото: © Sibnet.ru

Крепеж, сделанный с помощью фосфатирования является самым невосприимчивым к коррозии. Его покрывает серьезная защита — слой от 2 до 25 микрон. Такое покрытие не снимается при механическом воздействии. Саморезы подходят для фасадных и других наружных работ. На фосфатную пленку легко ложится любая краска, потому скрыть такой крепеж легко.

При выборе крепежа необходимо помнить, что есть и саморезы без специального покрытия, а просто окрашенные в черный цвет. А краска — слабое препятствие для ржавчины, это стоит учесть. 

От точного выбора саморезов зависит надежность, прочность и долговечность конструкции. Приобретая крепеж, нужно уточнить, из какого металла он изготовлен и какими свойствами обладает. Это поможет выбрать саморезы, подходящие для ваших целей.

Домострой #Ремонт #Стройка
