Плоскогубцы или пассатижи: в чем разница

В мире ручных инструментов существуют два очень похожих, но при этом функционально различных приспособления: пассатижи и плоскогубцы. Эти термины часто используют как синонимы, хотя это разные инструменты, имеющие несколько принципиальных отличий и предназначенные для разных задач.

Плоскогубцы (или клещи с плоскими губками) — это инструмент для точного захвата, удержания и сгибания плоских или мелких предметов. Их отличительная особенность — плоские губки, обычно снабженные мелкими насечками для лучшего сцепления. 

Плоскогубцы и пассатижи
Плоскогубцы 

Это делает их идеальными для деликатных манипуляций с электроникой, ювелирными изделиями или точного ремонта, где требуется аккуратный и надежный захват без риска повредить детали режущими кромками.

Пассатижи (или комбинированные плоскогубцы) — это по-настоящему многофункциональный инструмент (мультитул), своего рода «рабочая лошадка» в любом ящике. Их губки имеют комбинированную конструкцию:

  • плоскую часть с насечками для удержания плоских предметов;
  • специальную полукруглую выемку с зубцами – для надежного захвата цилиндрических деталей, таких как трубы, болты или гайки;
  • встроенные режущие кромки (кусачки), расположенных ближе к шарниру, которые позволяют легко перекусывать проволоку, кабель или гвозди.

    Плоскогубцы и пассатижи
    Пассатижи

Таким образом, основное различие между этими инструментами заключается в их универсальности и наличии режущей функции. Плоскогубцы – более узконаправленный инструмент для точных работ по захвату и удержанию.

Пассатижи предлагают комплексное решение: они могут и захватывать (как плоские, так и круглые детали), и удерживать, и перекусывать материалы, что делает их незаменимыми для широкого спектра работ.

Слово «пассатижи» в русском языке закреплено в издании Толкового словаря под редакцией Дмитрия Ушакова, опубликованного в 1939 году. До этого инструмент называли «пасагаз».

Фото: © Sibnet.ru
Домострой #Ремонт #Быт
