Откатные или распашные: как выбрать уличные ворота

Выбирая уличные ворота, в первую очередь необходимо изучить особенности возможных конструкций. Эксперт рассказал о плюсах и минусах ворот откатного и распашного типа, а также посоветовал обратить внимание на нюансы, в том числе климатические.

Современные ворота представлены двумя основными видами — распашными и откатными. Они отличаются и внешне, и по принципу работы.

«При выборе въездных ворот нужно в первую очередь оценить, какие из них лучше подойдут, исходя из особенностей земельного участка», — советует дистрибьютор компании «Мироград» Роман Нехорошев. А уже потом обращать внимание на дизайн, наличие автоматики и так далее.

Распашные ворота

Довольно популярная конструкция, состоящая из распахиваемых створок, которые навешиваются на отдельные опоры и поворачиваются на петлях.

Такие ворота всем привычны. Они доступны по цене и достаточно легко монтируются. Они просты, а значит, надежны и ремонтопригодны. В них без проблем можно встроить калитку.

Распашные ворота Фото: © «Мироград»

Главная особенность распашных ворот— створки для открывания требуют много места. «Зимой, чтобы их распахнуть, придется расчищать снег. Кроме того, створки должны выдерживать довольно серьезные ветровые нагрузки», — говорит эксперт.

Такие ворота со временем склонны к перекосам и провисанию. У небольших конструкций это возможно исправить без больших затрат. Для больших ворот, чтобы не повело тяжелые створки, потребуется сложный монтаж с закладкой бетонного фундамента.

Откатные ворота

Откатные ворота представляют собой цельное полотно (створку), которое двигается по специальным направляющим в сторону от проема. Чаще всего такие ворота одностворчатые, но бывают ситуации, когда приходится использовать двухстворчатую конструкцию.

Например, при ширине проезда более 8 метров или, когда недостаточно места для откатывания одной цельной створки — в зоне отката может оказаться строение или чужая территория.

Откатные ворота удобны в эксплуатации. К ним можно вплотную подъехать, не боясь, что створка при движении сможет повредить автомобиль.

Откатные ворота консольного типа

Наиболее распространены откатные ворота консольного типа. В них створка движется по роликовым опорам, располагаемым с края проема. Большая часть щита при движении висит в воздухе. «Это довольно сложная и дорогая конструкция. Для нее нужна установка силовой рамы, которая берет на себя нагрузку от полотна», — отмечает собеседник.

Помимо консольных, существуют откатные ворота с нижним рельсом, по которому на роликах катится полотно. Такие ворота не очень подходят для сибирской зимы: рельс забивается снегом и льдом. Существуют и подвесные откатные ворота. На них полотно двигается сверху по балке на роликах. Это слишком сложная конструкция для частных домов.

Механизмы открывания ворот

И на распашные, и на откатные ворота можно установить системы автоматического открывания ворот. Появились типовые решения, которые вполне доступны по стоимости: цена на такие механизмы начинается от 20 тысяч рублей.

Конструкцию откатных ворот можно дооснастить автоматикой в любое время и без особых сложностей. А для распашных ворот может потребоваться усиление створок и дополнительные работы.

Механизм автоматического открывания ворот

При этом нужно учесть, что на распашные придется устанавливать привод на каждую створку. Автоматика для них может обойтись дороже.

Управление воротами может быть различным. Самое простое — пульт, который постоянно лежит в машине. Это может быть также стационарная кнопка или кодовый механизм с ключом.

Сейчас стало популярным управление со смартфона с помощью приложения. Автоматика может работать через Wi-Fi, Bluetooth, SMS или даже по звонку.

Выручат эксперты

Определиться с выбором помогут специалисты компании «Мироград», знающие все сильные и слабые стороны обоих видов ворот.

Ну и, конечно, нужно учесть, что для ворот важны правильный подбор комплектующих, качество изготовления и грамотный монтаж.

Уличные ворота компании «Мироград»

«Для этого в компании "Мироград" есть собственное производство, склад комплектующих, транспорт, монтажники и сервисная служба. Ворота устанавливаются на десятилетия, поэтому к их покупке стоит отнестись серьезно», — заключает эксперт.

«Мироград»

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