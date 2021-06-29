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Строим дом: почему керамоблок стал выгодней кирпича

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Растущие в цене традиционные стройматериалы заставили обратить внимание на альтернативные технологии. И выяснилось, что из керамических блоков строить выгодней и даже удобней и надежней, чем из кирпича — как многоэтажки, так и частные дома.

«Совершенно ажиотажный спрос на все. Цены растут просто катастрофически. Обычный полнотелый кирпич вырос в цене в полтора раза. Если зимой он стоил девять рублей, то сейчас уже 14», — рассказывает глава новосибирской компании «Родные стены» Иван Гайгеров.

Почему дорожает кирпич

И производители обещают дальнейший рост стоимости. «То, что мы сейчас наблюдаем на рынке строительных материалов, на моей памяти не было никогда», — отмечает эксперт. А он в этой сфере работает без малого 20 лет.

Глава новосибирской компании «Родные стены» Иван Гайгеров
Глава новосибирской компании «Родные стены» Иван Гайгеров

По его словам, небывалый скачок цен произошел по двум причинам. Во-первых, проявил себя отложенный спрос: в локдаун он провалился, а потом выстрелил. Кирпичные заводы завалили заказами и они, по законам рынка, задрали цены.

Во-вторых, сработала программа сельской ипотеки. Она дала толчок развитию малоэтажного строительства. И индустриальные заказчики сразу крупными лотами выкупили все стройматериалы, которые ранее частники приобретали в «час по чайной ложке».

«Заводы расписаны до конца года. Например, вы ко мне приходите покупать кирпич. Я говорю: ок, но кирпич будет только в январе. Но строить дом вам надо сейчас», — отмечает собеседник.

Консерваторы на глиняных карьерах

Что же делать? По мнению Гайгерова, ответ на этот вопрос уже дан давно — использование современных технологий строительства. Но до Новосибирска они пока не дошли. И, если индустриальные застройщики пытаются идти в ногу со временем, то у частников царит жуткий консерватизм, полагает он.

«Сказать, что новосибирский рынок консервативный, было бы слишком мягко — он отсталый. Даже от европейской части России отстали на десятилетия в части технологий строительства», — уверен эксперт.

С советских времен в Новосибирске остались заводы, выпускающие полнотелый кирпич. Построены они были со знанием дела — возле хороших глиняных карьеров, с вполне приличной логистикой. Это обеспечивает им низкую себестоимость производства.

Десятилетия строить из рядового полнотелого кирпича здесь было дешевле и выгодней всего. А мир убегал вперед. В результате столица Сибири до сих пор имеет дело с дремучими строительными технологиями образца 1950-х годов, констатирует собеседник.

И тут свою благотворную роль сыграл кризис, вызванный коронавирусом. Обычный кирпич подскочил в цене и нехватка денег заставила людей задуматься.

Как удешевить строительство?

Классическая стена частного дома выглядит так: основная часть из рядового полнотелого кирпича, теплоизоляционная прослойка с ватой и фасадная часть из облицовочного кирпича.

Как на ней сэкономить? «Первое, что приходит в голову — а давайте купим материалы подешевле. Потом выясняется, что задешево можно купить только совсем откровенный мусор», — обращает внимание эксперт.

«Вторая мысль — пожиже развести и потоньше положить. Но всему есть свои границы», — предупреждает он. Эксперименты в этом направлении — опасны, так как неизбежно скажутся на прочности дома.

Затем приходит мысль: а что, если упростить конструкцию. Например, фасадную часть положить в половину кирпича. Но тогда стена получается тонкая и шаткая. Ее бы на что-нибудь опереть. Но за ней теплоизоляционная прослойка. А там должен быть воздух, чтобы вата сохла.

Традиционная конструкция стен оказалась неадекватной по цене
Традиционная конструкция стен оказалась неадекватной по цене

«Значит нужно убрать воздух, убрать вату, взять тоненький кирпичик и приставить его напрямую к основной стене, которая должна быть достаточно прочной, с одной стороны, и достаточно теплой, — с другой. И вот тут приходит осознание, что все уже давно придумано», — подчеркивает Гайгеров.

Немцы, у которых дорогие энергоносители, десятилетия назад начали строить энергоэффективные дома. Для этого придумали теплый крупноформатный керамический кирпич.

Что такое керамический кирпич?

Появление таких блоков совершило революцию в домостроении. Вся их прелесть в том, что они поризованные — состоят из множества пустот, как микроскопических, так и крупных. Когда для них замешивают глину, в нее добавляют специальную фракцию. В печи эта фракция выгорает и создаются микропоры.

Керамоблоки пронизаны множеством пустот, как микроскопических, так и крупных
Керамоблоки пронизаны множеством пустот, как крупных, так и микроскопических

Выяснилось, что если создавать такие блоки с определенной формой полостей, то можно добиться таких показателей энергоэффективности, которые позволяют обходиться без дополнительной теплоизоляции даже в суровом сибирском климате.

«Иными словами, берем теплый блок и выбрасываем теплоизоляцию. К теплому блоку можно приставить любой фасад. Это может быть простая штукатурка, может быть тоненький кирпич-половинка. Он почти вдвое дешевле, чем полноразмерный — это очень важно», — уточняет собеседник.

К теплому блоку можно приставить любой фасад
К теплому блоку можно «приставить» любой фасад

Стена с блоками получается тоньше традиционной из обычного, облицовочного кирпичей и утеплителя. Значит можно сделать менее массивный фундамент, на который она опирается. Это тоже дает большую экономию.

Кроме того, из керамоблока дом строится в два раза быстрее. Один каменщик может выкладывать до 12 квадратных метров стены за смену. Из обычного кирпича — в два раза меньше. Значит меньше расходы на рабочую силу, стоимость которой тоже очень сильно подскочила в цене.

«Сплошные плюсы. Почему это не прижилось до сих пор? Поразительная ситуация...» — сетует глава компании «Родные стены».

Экономический аспект

До кризиса керамический блок проигрывал полнотелому кирпичу по себестоимости строительства. Ситуация изменилась.

Специалисты компании «Родные стены» промониторили рынок и провели расчет стоимости квадратного метра стены. Посчитали классическую новосибирскую конструкцию — кирпич полнотелый, вата и кирпич лицевой. Посчитали и новую технологию — керамический блок и половинка кирпича.

Технология с керамическим блоком оказалась дешевле. Хотя традиционно считается наоборот. «Даже с учетом логистики (а ближайший производитель находится в Казани) получается дешевле», — заверяет собеседник.

У керамоблока, правда, существует более доступный по цене конкурент — газоблок, также известный как сибит. Но у него есть один очень большой недостаток — он дает трещины после усадки. У керамики такой проблемы нет.

Керамические блоки не имеют проблем с трещинами, как у газоблоков
Керамические блоки не имеют проблем с трещинами, как у газоблоков

«Годика через три, думаю, керамический блок будет здесь повсеместно. В Красноярске целые жилмассивы из него строятся. Новосибирск же пока застрял в межвременье», — полагает Гейгеров.

Он приглашает воочию познакомиться с различными видами керамических блоков в офис компании «Родные стены». Для этого в ней есть демонстрационный зал.

«Мы предложим лучший, с нашей точки зрения, конструктив с учетом всех последних достижений в строительной отрасли. А люди пусть сами решают, оптимален ли для них этот вариант. Нужна керамика — вот керамика!» — заключил глава компании.

Тел.: +7 383 207 53 59

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Фото: © Sibnet.ru
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Домострой #Стройка #Потребитель
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