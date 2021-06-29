Строим дом: почему керамоблок стал выгодней кирпича

Растущие в цене традиционные стройматериалы заставили обратить внимание на альтернативные технологии. И выяснилось, что из керамических блоков строить выгодней и даже удобней и надежней, чем из кирпича — как многоэтажки, так и частные дома.

«Совершенно ажиотажный спрос на все. Цены растут просто катастрофически. Обычный полнотелый кирпич вырос в цене в полтора раза. Если зимой он стоил девять рублей, то сейчас уже 14», — рассказывает глава новосибирской компании «Родные стены» Иван Гайгеров.

Почему дорожает кирпич

И производители обещают дальнейший рост стоимости. «То, что мы сейчас наблюдаем на рынке строительных материалов, на моей памяти не было никогда», — отмечает эксперт. А он в этой сфере работает без малого 20 лет.

Глава новосибирской компании «Родные стены» Иван Гайгеров

По его словам, небывалый скачок цен произошел по двум причинам. Во-первых, проявил себя отложенный спрос: в локдаун он провалился, а потом выстрелил. Кирпичные заводы завалили заказами и они, по законам рынка, задрали цены.

Во-вторых, сработала программа сельской ипотеки. Она дала толчок развитию малоэтажного строительства. И индустриальные заказчики сразу крупными лотами выкупили все стройматериалы, которые ранее частники приобретали в «час по чайной ложке».

«Заводы расписаны до конца года. Например, вы ко мне приходите покупать кирпич. Я говорю: ок, но кирпич будет только в январе. Но строить дом вам надо сейчас», — отмечает собеседник.

Консерваторы на глиняных карьерах

Что же делать? По мнению Гайгерова, ответ на этот вопрос уже дан давно — использование современных технологий строительства. Но до Новосибирска они пока не дошли. И, если индустриальные застройщики пытаются идти в ногу со временем, то у частников царит жуткий консерватизм, полагает он.

«Сказать, что новосибирский рынок консервативный, было бы слишком мягко — он отсталый. Даже от европейской части России отстали на десятилетия в части технологий строительства», — уверен эксперт.

С советских времен в Новосибирске остались заводы, выпускающие полнотелый кирпич. Построены они были со знанием дела — возле хороших глиняных карьеров, с вполне приличной логистикой. Это обеспечивает им низкую себестоимость производства.

Десятилетия строить из рядового полнотелого кирпича здесь было дешевле и выгодней всего. А мир убегал вперед. В результате столица Сибири до сих пор имеет дело с дремучими строительными технологиями образца 1950-х годов, констатирует собеседник.

И тут свою благотворную роль сыграл кризис, вызванный коронавирусом. Обычный кирпич подскочил в цене и нехватка денег заставила людей задуматься.

Как удешевить строительство?

Классическая стена частного дома выглядит так: основная часть из рядового полнотелого кирпича, теплоизоляционная прослойка с ватой и фасадная часть из облицовочного кирпича.

Как на ней сэкономить? «Первое, что приходит в голову — а давайте купим материалы подешевле. Потом выясняется, что задешево можно купить только совсем откровенный мусор», — обращает внимание эксперт.

«Вторая мысль — пожиже развести и потоньше положить. Но всему есть свои границы», — предупреждает он. Эксперименты в этом направлении — опасны, так как неизбежно скажутся на прочности дома.

Затем приходит мысль: а что, если упростить конструкцию. Например, фасадную часть положить в половину кирпича. Но тогда стена получается тонкая и шаткая. Ее бы на что-нибудь опереть. Но за ней теплоизоляционная прослойка. А там должен быть воздух, чтобы вата сохла.

Традиционная конструкция стен оказалась неадекватной по цене

«Значит нужно убрать воздух, убрать вату, взять тоненький кирпичик и приставить его напрямую к основной стене, которая должна быть достаточно прочной, с одной стороны, и достаточно теплой, — с другой. И вот тут приходит осознание, что все уже давно придумано», — подчеркивает Гайгеров.

Немцы, у которых дорогие энергоносители, десятилетия назад начали строить энергоэффективные дома. Для этого придумали теплый крупноформатный керамический кирпич.

Что такое керамический кирпич?

Появление таких блоков совершило революцию в домостроении. Вся их прелесть в том, что они поризованные — состоят из множества пустот, как микроскопических, так и крупных. Когда для них замешивают глину, в нее добавляют специальную фракцию. В печи эта фракция выгорает и создаются микропоры.

Керамоблоки пронизаны множеством пустот, как крупных, так и микроскопических

Выяснилось, что если создавать такие блоки с определенной формой полостей, то можно добиться таких показателей энергоэффективности, которые позволяют обходиться без дополнительной теплоизоляции даже в суровом сибирском климате.

«Иными словами, берем теплый блок и выбрасываем теплоизоляцию. К теплому блоку можно приставить любой фасад. Это может быть простая штукатурка, может быть тоненький кирпич-половинка. Он почти вдвое дешевле, чем полноразмерный — это очень важно», — уточняет собеседник.

К теплому блоку можно «приставить» любой фасад

Стена с блоками получается тоньше традиционной из обычного, облицовочного кирпичей и утеплителя. Значит можно сделать менее массивный фундамент, на который она опирается. Это тоже дает большую экономию.

Кроме того, из керамоблока дом строится в два раза быстрее. Один каменщик может выкладывать до 12 квадратных метров стены за смену. Из обычного кирпича — в два раза меньше. Значит меньше расходы на рабочую силу, стоимость которой тоже очень сильно подскочила в цене.

«Сплошные плюсы. Почему это не прижилось до сих пор? Поразительная ситуация...» — сетует глава компании «Родные стены».

Экономический аспект

До кризиса керамический блок проигрывал полнотелому кирпичу по себестоимости строительства. Ситуация изменилась.

Специалисты компании «Родные стены» промониторили рынок и провели расчет стоимости квадратного метра стены. Посчитали классическую новосибирскую конструкцию — кирпич полнотелый, вата и кирпич лицевой. Посчитали и новую технологию — керамический блок и половинка кирпича.

Технология с керамическим блоком оказалась дешевле. Хотя традиционно считается наоборот. «Даже с учетом логистики (а ближайший производитель находится в Казани) получается дешевле», — заверяет собеседник.

У керамоблока, правда, существует более доступный по цене конкурент — газоблок, также известный как сибит. Но у него есть один очень большой недостаток — он дает трещины после усадки. У керамики такой проблемы нет.

Керамические блоки не имеют проблем с трещинами, как у газоблоков

«Годика через три, думаю, керамический блок будет здесь повсеместно. В Красноярске целые жилмассивы из него строятся. Новосибирск же пока застрял в межвременье», — полагает Гейгеров.

Он приглашает воочию познакомиться с различными видами керамических блоков в офис компании «Родные стены». Для этого в ней есть демонстрационный зал.

«Мы предложим лучший, с нашей точки зрения, конструктив с учетом всех последних достижений в строительной отрасли. А люди пусть сами решают, оптимален ли для них этот вариант. Нужна керамика — вот керамика!» — заключил глава компании.