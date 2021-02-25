Clubhouse начал разработку приложения для Android

Голосовая социальная сеть Clubhouse приступила к созданию приложения для смартфонов на операционной системе Android, сообщила одна из разработчиц Мопева Огундипе.

Сейчас приложение соцсети доступно только для владельцев смартфонов на операционной системе iOS.

«Если вы знаете меня, вам, возможно, известно мое мнение о приложениях только для iOS. Поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы перенести вечеринку на Android», — написала Огундипе в Twitter.

Clubhouse — новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В ней нет привычных текстовых постов, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению — инвайту.