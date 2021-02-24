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Певица МакSим снялась в экспрессивным клипе с Vegan DJ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Екатерина Савва

МакSим (Марина Абросимова) готовит к выходу новый клип на песню «Спасибо». Видео снял режиссер Вадим Шатров, известный по предыдущим работам певицы. В качестве актера задействовали техно-диджея Vegan DJ, сообщила пиар-агент артистки Евгения Соскова.

Марина Абросимова решила отказаться от привычного подхода к своим клипам, которые в своем большинстве спокойные, нежные и романтичные. Певица поставила цель снять необычный, возможно, даже экспериментаторский, клип, который производил бы яркое впечатление на зрителя.

За работу взялся режиссер Вадим Шатров. МакSим сыграла в клипе роль классической пианистки. На съемках она играла вместе со скрипичным оркестром. Она сыграла так профессионально, что после завершения съемок удостоилась оваций съемочной группы. Вторым главным героев клипе стал модель и техно-диджей Vegan DJ.

По авторскому замыслу, в общем видеоряде будут мелькать кадры из предыдущих клипов МакSим. Их подбирали не в случайном порядке — по ним можно будет проследить связь прошлого певицы с тем, что показано в новом клипе. Зрители увидят немало интересных и неожиданных параллелей.

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