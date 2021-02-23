Земле предрекли наступление «климатического ада»

Температура в Средней Азии в течение следующих трех десятилетий резко повысится из-за изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов. В результате это вызовет катастрофические погодные явления на планете, прогнозируют ученые.

Международный коллектив исследователей спрогнозировал повышение максимальных температур примерно на два градуса Цельсия к 2050 году. Самая жаркая дневная температура увеличится на 2,4 градуса Цельсия, а самая жаркая ночная — на 1,8 градуса.

Наступление «климатического ада» будут сопровождать опустошительные засухи, пишет Climate Dynamics. В результате жители густонаселенных азиатских государств неизбежно столкнутся с голодом.

Самый большой рост среднегодовой температуры ожидается в Юго-Восточном Китае, где максимальная температура повысится сразу на 3,2 градуса Цельсия. Однако этот сценарий еще является обратимым, для этого следует уменьшить парниковые выбросы, считают ученые.