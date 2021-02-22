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Руководство колонии в Иркутске отстранили после сообщений о пытках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Руководители исправительной колонии №6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранены от работы после сообщений о пытках заключенного, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

Ранее стало известно о пытках над одним из заключенных колонии №6. По информации местных СМИ, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток.

«В ходе проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. <…> Назначена служебная проверка, на период которой отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6», — говорится в сообщении

Пострадавший осужденный экстренно доставлен в областную больницу.

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