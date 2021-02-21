Обоснована внешняя схожесть инопланетян с жителями Земли

Ученые из Оксфорда считают, что инопланетяне вполне могут выглядеть как земные люди, так как они могут быть сформированы теми же процессами, что происходили на нашей планете.

Исследователи использовали эволюционную теория для создания моделей, которые полностью независимы от земных условий. Результаты опубликованы в International Journal of Astrobiology.

Теория основывается на том, что чужеродные формы жизни подвергаются естественному отбору и, как и существа на Земле, со временем развиваются, становясь более приспособленными и сильными.

Видовая сложность возросла на Земле в результате нескольких базовых переходов. Один из таких переходов произошел, когда группа отдельных организмов эволюционировала в организм высшего порядка — когда клетки стали многоклеточными организмами. То же может произойти и на других планетах.

«Мы до сих пор не можем сказать, будут ли инопланетяне ходить на двух ногах или иметь большие зеленые глаза. Но мы можем утверждать, что благодаря уровню предсказуемости в эволюционных процессах инопланетяне в какой-то мере будут походить на нас», — цитирует Psyh.org сотрудник кафедры зоологии в Оксфорде Сэм Левин.