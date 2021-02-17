Metro Exodus переиздадут с улучшенной графикой

Студия 4A Games выпустит расширенное издание Metro Exodus для персональных компьютеров с улучшенной графикой и трассировкой лучей.

Metro Exodus Enhanced Edition будет отличаться от оригинала более качественным освещением игровых локаций, это стало возможным благодаря использованию современной технологии рейтрейсинга

«Мы приняли решение радикально пересмотреть движок 4A и реализовать наши амбиции по обеспечению полной трассировки лучей на консолях следующего поколения и высокопроизводительных ПК», — говорится в заявлении компании.

Разработчики реализуют такие функции, как Advanced Ray-Traced Reflections и DLSS 2.0, кардиально меняющие качество изображение. Так как патч будет очень масштабным, было решено выпустить отдельную версию игры.

Владельцы Metro Exodus в Epic Games Store, Steam и GOG смогут получить новое издание бесплатно. Релиз Enhanced Edition запланирован на весну 2021 года.