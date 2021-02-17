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Локоть заявил о возможном расширении Гусинобродского полигона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Гусинобродский мусорный полигон может быть расширен за черту города, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии Горсовета в среду.

«Новосибирск – это большая фабрика производства коммунальных отходов, работающая в круглосуточном режиме. Вся система должна работать без сбоев. Важна работа наших двух полигонов, которые обеспечивают размещение отходов именно Новосибирска. Один – Хилокский, южный полигон на левобережье, другой – Гусинобродский, на правом берегу … Мы рассчитываем, что он будет продолжать работать. Там есть возможность расширения территории за черту города», – сказал Локоть.

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По его информации, Хилокский полигон уже переполнен. Выбор новой площадки для полигона будет трудным, подчеркнул мэр.

В рамках концессионного соглашения в Новосибирской области планируется построить два новых мусорных полигона – один в Верх-Туле, место для второго пока не определено. Тема вызвала конфликт в кругах власти и общественности.

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