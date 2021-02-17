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Гиперзвуковые ракеты примерили на Су-57

Источник:
РИА Новости
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Российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят малогабаритными гиперзвуковыми ракетами. Самолет выполнил первые испытательные полеты с этим типов вооружения, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», — рассказал РИА Новости источник.

Макеты отличаются от штатных боеприпасов отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части, но полностью соответствуют им по размерам, форме и весу.

«В то же время на функциональных аналогах установлены головки самонаведения и электроцепи для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя», — уточнил источник.

Источник не раскрыл характеристики боеприпасов, но отметил, что они малогабаритные. Они совершают маневренный полет на гиперзвуковой скорости в течение продолжительного времени.

Новое вооружение относится к классу «воздух — поверхность» и предназначено важнейших наземных целей — систем ПВО, ракетных установок.

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