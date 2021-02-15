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Как измерить радиацию при помощи смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Радиация нередко вызывает у людей страх — ведь это смертельно опасное излучение нельзя почувствовать. Чтобы унять фобию, достаточно проверить свое жилище и подозрительные предметы дозиметром. А если его нет под рукой, можно узнать уровень радиации вокруг себя с помощью обычного смартфона.

Ионизирующее излучение повреждает живые клетки, вызывая злокачественные опухоли. Самыми опасными считаются гамма-частицы — поток фотонов с высокой энергией и очень малой длиной волны, проникающих даже через бетон и металл.

Как работает технология

Современные CMOS-матрицы в камерах смартфонов — довольно чувствительные приборы, которые фиксируют не только видимый свет, но и более короткие волны. Например, рентгеновское и гамма-излучение.

В обычном режиме работы зафиксировать такой поток смартфон не сможет. Дело в том, что время выдержки мобильной фотографии в среднем составляет всего 100 миллисекунд, этого слишком мало для улавливания ионизирующих частиц.

К тому же, излучение в видимом диапазоне перекроет «невидимое», матрица будет сильно зашумлена. Но есть способ сделать ее чувствительной к более коротким и потенциально опасным для человека волнам.

Эквивалентную и эффективную дозы излучения принято измерять в зивертах — это количество энергии, которую поглотила биологическая ткань. Природный радиоактивный фон в среднем составляет 0,1 микрозивертов в час, такой уровень считается безопасным для человека.

Для этого требуется заклеить или закрыть объектив камеры плотным черным материалом. Подойдет черный картон, пленка от рентгеновского снимка, кусок темного пластика или черная изолента.

В результате на матрицу начнут попадать только рентгеновские и гамма-частицы, у которых проникающая способность намного выше. После этого останется подсчитать количество частиц с помощью специального приложения и перевести полученные данные в единицы измерения.

Смартфон вместо дозиметра

Наиболее популярным приложением для измерения радиации с помощью смартфона является Radioactivity Counter для платформ Android и iOS. Возможности программы протестировали исследователи из Австралийской организации по ядерной науке и технологиям, подтвердив ее работоспособность.

Фото: © Rolf-Dieter Klein

Тесты показали, что CMOS-матрица в смартфоне способна довольно точно фиксировать гамма-излучение и бета-частицы. Полученные данные приложение переводит в конкретные цифры, которые показывают поглощенную дозу излучения. Фактически, Radioactivity Counter позволяет с минимальными затратами выявить потенциально опасный источник радиации.

Ученые использовали смартфоны Samsung и Apple с закрытыми черной пленкой камерами, измеряя дозы в диапазоне от 1 до 349 796 микрозивертов в час. Каждое измерение занимало одну минуту.

Если смартфон зафиксировал мощность дозы более 1,2 микрозивертов в час, эксперты советуют срочно покинуть это место и обратиться в Государственную Санитарно-эпидемиологическую службу для проведения детального радиационного обследования.

Выяснилось, что смартфоны с установленным приложением Radioactivity Counter способны довольно точно рассчитать мощность радиоактивного излучения. При этом ориентация смартфона не играла никакой роли.

Для более точных измерений необходимо использовать тыльную камеру, так как на фронтальный объектив может попадать свет от экрана. Кроме этого, в бытовых условиях измерять радиоактивный фон нужно минимум десять минут. 

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