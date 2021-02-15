Машина с шестью туристами провалилась под лед Байкала

Автомобиль затонул на Малом море Байкала, шестеро туристов смогли выбраться из него, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером в субботу в районе мыса Улан-Хада Малого моря озера Байкал. Под лед провалился автомобиль Toyota Hilux.

В машине находилась супружеская пара, двое детей и двое пенсионеров. Все смогли выбраться из машины самостоятельно. На льду людей нашли спасатели и отвезли на базу. Выяснилось, что машина провалилась, когда водитель пытался сократить путь мимо ледовой переправы.

«В заливах лед по-прежнему не набрал крепости, толщина его имеет резкие перепады, сопряжение с берегом слабое. Штормовые ветры способствуют разрушению ледовых полей, образованию торосов. Место, где провалился автомобиль, потенциально опасное. Толщина льда не превышает 10 сантиметров, много трещин и промоин. Оно было обнесено вешками для того, чтобы было заметно издалека», – прокомментировал инспектор Михаил Грудинин.