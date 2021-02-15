НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Машина с шестью туристами провалилась под лед Байкала

Источник:
Sibnet.ru
486 1
Фото: © Байкальский поисково-спасательный отряд

Автомобиль затонул на Малом море Байкала, шестеро туристов смогли выбраться из него, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером в субботу в районе мыса Улан-Хада Малого моря озера Байкал. Под лед провалился автомобиль Toyota Hilux.

В машине находилась супружеская пара, двое детей и двое пенсионеров. Все смогли выбраться из машины самостоятельно. На льду людей нашли спасатели и отвезли на базу. Выяснилось, что машина провалилась, когда водитель пытался сократить путь мимо ледовой переправы.

«В заливах лед по-прежнему не набрал крепости, толщина его имеет резкие перепады, сопряжение с берегом слабое. Штормовые ветры способствуют разрушению ледовых полей, образованию торосов. Место, где провалился автомобиль, потенциально опасное. Толщина льда не превышает 10 сантиметров, много трещин и промоин. Оно было обнесено вешками для того, чтобы было заметно издалека», – прокомментировал инспектор Михаил Грудинин.

Еще по теме
Хакасский фермер стал фигурантом дела за ограждение из надгробий
Иркутянин протаранил стаю собак, спасая ребенка
Горная порода обрушилась на шахте в Кузбассе, есть жертвы
Снегопад в Москве побьет исторический рекорд
смотреть все
ЧП #Происшествия #ЧП
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Путин намекнул Японии на тщетность попыток вернуть Курилы
Рождение третьих детей простимулируют маткапиталом
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Роскосмос показал фото марсианского кратера
Подробности
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Хакасский фермер стал фигурантом дела за ограждение из надгробий
Сибирь 15.02.2021 13:47
Участников запрещенной террористической организации задержали в Сибири
Сибирь 15.02.2021 11:35
Иркутянин протаранил стаю собак, спасая ребенка
Сибирь 15.02.2021 11:04
Усс показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
Сибирь 15.02.2021 11:03
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
20934
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5305
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
4945
Бомбардировщики США получили задачи в небе над Россией
4462
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин намекнул Японии на тщетность попыток вернуть Курилы
Рождение третьих детей простимулируют маткапиталом
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Роскосмос показал фото марсианского кратера
Актуальные темы
Дела Навального
206
Бывший СССР
36
Человек и космос
92
Русские машины
41
Климатические войны
43
Подробности
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Alexander222

Чтобы не воровали на госслужбе, есть два рецепта: 1. Швейцарский — укорачивание срока власти, чтобы не...

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?
Sibnet.Ru