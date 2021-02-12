Проект про моделей с известным дизайнером запустят на ТНТ

Проект «Ты – топ модель» даст девушкам возможность получить 3 миллиона рублей и подписать контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Пляйном.

В проекте будут участвовать обычные девушки с потенциалом топ-моделей. Их будут обучать профессионалы индустрии, а затем участницам придется проходить испытания. Победит только одна девушка.

«Я видел много очень интересных девушек, но не каждая из них смогла стать топ-моделью. Я встречал девушек с большим потенциалом, но все же им чего-то не хватило… Теперь любая девушка может попробовать свои силы, показать себя и, возможно, стать той, кто примет участие в моей новой рекламной кампании», — цитирует пресс-служба ТНТ Пляйна.

Филипп Пляйн будет сидеть в жюри проекта вместе с российским стилистом Гошей Карцевым и ведущими — моделью Анастасией Решетовой и шоуменом Александром Гудковым. Дата старта проекта пока не сообщается.