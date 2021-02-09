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Цена самой дорогой «однушки» в Сибири превысила 10 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Central Intelligence Agency

Аналитики ЦИАН составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в городах Сибири. На вершине топа оказалась квартира в Новосибирске, которая стоит 11,5 миллиона рублей – дом, где она будет находиться, еще даже не построили.

«Специалисты Циан изучили ситуацию с однокомнатными квартирами (включая те, чьи планировки предполагают объединение кухни и гостиной). Это наиболее востребованный девелоперский продукт у российских потребителей. По итогам исследования был составлен рейтинг самых дорогих однокомнатных объектов в новостройках десяти городов СФО», – сказано в описании рейтинга.

Самая дорогая квартира в топе будет находиться в Новосибирске в ЖК Richmond Residence. Дом возле станции метро «Октябрьской» планируется сдать только в 2023 году. Площадь квартиры на 20 этаже – 76,6 квадратного метра, цена – 11,5 миллиона рублей.

На втором месте по цене оказалась квартира в ЖК «Кристалл» в Красноярске стоимостью 6,5 миллиона рублей. Площадь квартиры – 70 квадратных метров, дом сдадут во втором квартале 2021 года.

Третью строчку заняла однокомнатная квартира площадью 46 квадратных метров в иркутском ЖК «Стрижи Сити», который сдается в первом квартале 2021 года. Жилье стоит 5,7 миллиона рублей.

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