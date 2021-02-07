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Китай похоронил танковую промышленность Украины

Источник:
РИА Новости
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Китай лишил танковую промышленность Украины главного зарубежного заказчика — Пакистана. Главное предприятие отрасли — Танковый завод имени Малышева (ЗиМ) в Харькове — погрузилось в глубочайший кризис, пишет эксперт компании Defense Express.

Пакистан закупал у Украины Т-80УД, а также моторно-трансмиссионные установки к танкам «Аль-Халид. За этот крупный контракт харьковский завод получил почти миллиард долларов прибыли.

Но пакистанская армия предпочла сотрудничать в производстве танков с Китаем. Так китайский танк VT-4 оказался «убийцей украинского экспорта» и потеснил продукцию завода имени Малышева не только в Пакистане, но и в Таиланде, приводит РИА Новости слова эксперта.

По его словам, сейчас у ЗиМ возникла двухмесячная задолженность по зарплате перед коллективом, не покрыты долги за поставки узлов, систем и агрегатов, не оплачены счета за газ. Между тем, каждый день простоя такого огромного предприятия обходится в два миллиона гривен (5,4 миллиона рублей).

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Nik3316

ЦитатаНо речь о каком то превосходстве над аналогичными препаратами Пфайзер и Модена пока не идёт.теперь...

pepelmetal

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k2n

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Saw77

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