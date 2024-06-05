Путин бросил Шойгу на оборонку

Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса.

«Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

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Президент отметил, что работу по проекту поручений в этой сфере необходимо завершить в ближайшее время. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах и рентабельности производства наиболее востребованной продукции военного назначения, подчеркнул он.

«Достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу. И здесь тянуть не нужно», — подчеркнул Путин.

Шойгу 12 мая 2024 года покинул пост министра обороны и был назначен секретарем Совбеза. Главой российского военного ведомства стал Андрей Белоусов.