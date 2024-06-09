Эксперт усомнился в возможности Украины «перебомбить» Россию

Украина никогда не получит паритета с Россией в планирующих бомбах, Запад ей в этом помочь не сможет, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Каждый месяц российская боевая авиация сбрасывает на украинские позиции до 3 тысяч планирующих бомб. Эти боеприпасы со спутниковым наведением имеют радиус действия до 65 километров, а это означает, что российские Су-30, Су-34 и Су-35 могут сбрасывать их, не заходя в зону ПВО.

«Планирующие бомбы массой 500 и 1 000 килограммов стали для русских "чудо-оружием", а у украинцев практически нет мер противодействия», — приводит Forbes мнение украинской аналитической группы Deep State.

По словам Экса, теоритически Украина может нанести ответный удар собственными планирующими бомбами. Чтобы угнаться за российскими темпами бомбардировок, украинским ВВС нужны самолеты и Запад пообещал передать ей истребители F-16, отметил он.

«Чего украинцам явно не хватает, так это бомб», — подчеркнул обозреватель. «Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц — и это не сравниться с огневой мощью ВКС России», — заключил Экс.