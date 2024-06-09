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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина поставила западный ВПК «на растяжку»

Источник:
N-TV
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Европейские политики поставили западный военно-промышленный комплекс «на растяжку», потребовав от него одновременно вооружить Украину и страны НАТО, что невозможно, заявил глава немецкого подразделения оружейного концерна KNDS Ральф Кетцель.

Расчет на быстрое завершение конфликта на Украине стал роковой ошибкой европейской политики, приводит немецкий телеканал N-TV мнение Кетцеля. Если бы в 2022 году было принято «стратегическое решение», что конфликт «продлится несколько лет», то тогда KNDS могла бы поставить технику сегодня, отметил он.

Теперь же, по его словам, и армиям НАТО нужна новая техники взамен переданной Украине. А это возможно только за счет «за счет украинских солдат», пояснил Кетцель.

Единственную возможность для новых поставок на Украину он видит в отказе стран НАТО от уже сделанных заказов в пользу украинских военных.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #ОПК #Военная политика
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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

nicollaich

Байден в америке ещё что-то решает?