Украина поставила западный ВПК «на растяжку»

Европейские политики поставили западный военно-промышленный комплекс «на растяжку», потребовав от него одновременно вооружить Украину и страны НАТО, что невозможно, заявил глава немецкого подразделения оружейного концерна KNDS Ральф Кетцель.

Расчет на быстрое завершение конфликта на Украине стал роковой ошибкой европейской политики, приводит немецкий телеканал N-TV мнение Кетцеля. Если бы в 2022 году было принято «стратегическое решение», что конфликт «продлится несколько лет», то тогда KNDS могла бы поставить технику сегодня, отметил он.

Теперь же, по его словам, и армиям НАТО нужна новая техники взамен переданной Украине. А это возможно только за счет «за счет украинских солдат», пояснил Кетцель.

Единственную возможность для новых поставок на Украину он видит в отказе стран НАТО от уже сделанных заказов в пользу украинских военных.