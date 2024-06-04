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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генсек НАТО посетовал на быстрый разгон российской оборонки

Источник:
РИА Новости
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Россия быстро разогнала свою оборонную промышленность и страны НАТО сильно отстали от нее в наращивание производства вооружений, признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание», — приводит РИА Новости заявление генсека НАТО.

По его словам после окончания холодной войны страны альянса полностью разрушили национальную оборонную промышленность.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений, что заставило НАТО задуматься над созданием многослойной комбинированной противоракетной и противовоздушной обороны.

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Оборона #ОПК #Оружие
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