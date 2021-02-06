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Школьница бросила учебу и разбогатела на интимных фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/bunnydelphine

Школьница из Великобритании в 14-летнем возрасте бросила учебу и заработала состояние на платформе OnlyFans, публикуя свои интимные фото и видео. Девушка взяла псевдоним Белль Дельфин и сразу стала популярной.

Сейчас Белль 21 год, она имеет несколько миллионов подписчиков на разных платформах и в среднем зарабатывает порядка миллионов долларов в месяц, пишет издание Insider. Сначала девушка публиковала относительно невинные фото и видео, где она позировала в одежде.

Постепенно откровенность контента повышалась. Недавно Белль Дельфин стала публиковать видео, на которых она занимается сексом со своим молодым человеком. Так, в прошлом месяце она приняла участие в съемках, где инсценировала собственное похищение и изнасилование.

В интервью изданию девушка рассказала, что в детстве она была «странным» ребенком. В 2014 году она бросила школу, после того, как столкнулась с издевательствами, на тот момент ей было 14 лет. По ее словам, интернет — единственное место, где ее принимают.

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