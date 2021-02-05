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Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»

Источник:
«Известия»
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Фото: U.S. Department of State from United States

Соединенные Штаты заставят Россию «заплатить» за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.

«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», — приводят «Известия» слова Байдена.

По его словам, США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также с растущими амбициями Пекина соперничать с Вашингтоном.

Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. «Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества», — сказал Байден.

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