Верховный суд одобрил взыскание с Навального многомиллионного долга

Верховный суд России оставил в силе взыскание 88 миллионов рублей за порочащие деловую репутацию сведения с Алексея Навального и юриста Любови Соболь в пользу компании «Московский школьник», которая занимается поставками продуктов питания в образовательные учреждения.

Суд «детально исследовал юридически значимые обстоятельства спора» и всесторонне изучил возражения и объяснения сторон, а также рассмотрел представленные доказательства, говорится в документе. Жалоба ответчиков была отклонена.

В январе 2019 года YouTube-канал «Навальный Live» опубликовал сюжет о якобы причастности структур бизнесмена Евгения Пригожина к поставкам некачественного питания в московские детсады, в результате которых ранее массово отравились дети.

Сюжет стал причиной иска «Московского школьника» к авторам материала. В конце октября 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал 88 миллионов рублей с ответчиков в пользу истца, а также постановил удалить сюжет. Изначально компания требовала с ответчиков 1,5 миллиарда рублей.

«Московский школьник» входит в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения, он является одним из лидеров госзаказа среди компаний, работающих с учебными заведениями Москвы.

Пригожин в августе 2020 года выкупил у компании «Московский школьник» право требования долга. По его словам, он сделал это, чтобы «раздеть и разуть группу клеветников», опубликовавших материал.