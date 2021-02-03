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Видео с курящим мэром Кляйном возмутило адвокатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео vk.com/wall-143493022_253120

Видео, где арестованный мэр Томска Иван Кляйн курит у здания Следственного комитета, попало в Сеть. Адвокаты считают, что это может помешать его лечению.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел. Накануне стало известно, что расследование завершено. Срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта. В ближайшее время он должен ознакомиться с материалами дела.

«Кляйна действительно сегодня утром привезли в Следственный комитет для ознакомления с материалами дела. При этом, если раньше Кляйну разрешали курить в туалете, то сегодня что-то пошло не так. Курить в здании следственного комитета запретили и его вывели на улицу без наручников. А сразу после перекура видео уже попало в сеть», – написали адвокаты в своем Telegram-канале.

Они считают, что сотрудники СК «готовят мнение обывателей» к тому, чтобы откладывать лечение Кляйна. Ему назначили операцию в НИИ онкологии, но ее дата пока не известна.

«Да, Иван Кляйн может и говорить, и ходить, и даже шутить. Позавидуем крепости духа человека в такой ситуации», – высказались защитники.

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