Xiaomi ускорила свой флагманский роутер

Компания Xiaomi выпустила новую прошивку для своего флагманского маршрутизатора Mi Router AX6000, который поддерживает Wi-Fi 6E. После обновления роутер стал еще быстрее, а его стабильность повысилась.

Новая прошивка обновляет версию Wi-Fi 6E до технологии кодирования 4096QAM. Она позволяет увеличить использование частоты, так что каждый пакет может содержать больше данных. В результате пропускная способность роутера увеличивается на 20%.

Патч также вносит исправление в работу технологии Mesh, которая позволяет автоматически превратить любое устройство в полноценного участника собственной сети без использования интернет-ресурсов.

Xiaomi AX6000 имеет 512 МБ оперативной памяти, шесть независимых усилителей сигнала и поддерживает одновременное подключение до 248 устройств. Маршрутизатор поддерживает 4K QAM. Его скорость превосходит все существующие флагманские решения с поддержкой Wi-Fi 6.

Xiaomi представила маршрутизатор Mi Router AX6000 в январе, устройство уже доступно в Китае по цене около 93 долларов. Продажи в Европе и России могут стартовать весной 2021 года.