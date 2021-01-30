НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Пилот авиалайнера заметил НЛО над Пенджабом

Источник:
Sibnet.ru
309 1
Фото: ahisgett / Attribution License

Пилот «Пакистанских международных авиалиний» во время рейсового полета заметил неопознанный летающий объект над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб. Инцидент произошел 23 января, но известно об этом стало только сейчас.

«НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света», — сообщил пилот, отметив при этом, что очень редко видел такой яркий объект днем, передает телеканал Geo News. По словам летчика, замеченный объект не мог быть планетой или звездой.

Помимо пилота, НЛО заметили многие жители Рахимъяр-Хана и сняли загадочный объект на видео. На попавших в Сеть видеозаписях можно увидеть яркую точку, которая перемещается в дневном небе.


Представитель «Пакистанских международных авиалиний» уточнил, что НЛО был замечен около 16.00 во время полета из Карачи в Лахор. Согласно данным отчета, самолет находился на высоте более 10 тысяч метров над землей, когда пилот увидел неопознанный объект.

«Еще слишком рано говорить, что это был за объект. Возможно, мы вообще не сможем сказать, что это был за объект. Однако кое-что было замечено, об этом было сообщено в соответствии с протоколом», — сказал представитель авиакомпании.

Еще по теме
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
Ванга предсказала новые катаклизмы на 2021 год
смотреть все
Технологии #Мистика #Видеоновости #НЛО
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Путин продлил договор СНВ-3
Мишустин проиндексировал федеральные пособия
МИД РФ раскритиковал санкции ЕС против России
Жириновский предложил открыть в России публичные дома
Подробности
•
Собчак, Дудь и другие: что думает звездная «оппозиция»
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экс-глава омского Минздрава сбежала за границу от уголовного дела
Сибирь 30.01.2021 18:19
Задержана группа вышедших на одиночные пикеты новосибирцев
Сибирь 30.01.2021 17:23
Машина превратилась в месиво в ДТП на новосибирской трассе
Сибирь 30.01.2021 16:32
Санврачи опровергли миф о «тренировке» иммунитета грязью
Сибирь 30.01.2021 14:09
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
4795
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3568
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
3193
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
2784
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин продлил договор СНВ-3
Мишустин проиндексировал федеральные пособия
МИД РФ раскритиковал санкции ЕС против России
Жириновский предложил открыть в России публичные дома
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2155
Экзамены
24
Новая энергетика
79
Человек и компьютер
67
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

кто составляет эти рейтинги, в них правды не добьёшься

veny33

читаю и жутко становится,так допишимся и до того,что советские войска не освободили,а захватили европу,а...

Иркут 69

Если человек против коррупции и беспредела, то это не значит что он "навальнист"....

Иркут 69

Он что похож на идиота? С самого начала все знали, да и он тоже, что нет у него ни одного теоретического...
Sibnet.Ru