Пилот авиалайнера заметил НЛО над Пенджабом

Пилот «Пакистанских международных авиалиний» во время рейсового полета заметил неопознанный летающий объект над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб. Инцидент произошел 23 января, но известно об этом стало только сейчас.

«НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света», — сообщил пилот, отметив при этом, что очень редко видел такой яркий объект днем, передает телеканал Geo News. По словам летчика, замеченный объект не мог быть планетой или звездой.

Помимо пилота, НЛО заметили многие жители Рахимъяр-Хана и сняли загадочный объект на видео. На попавших в Сеть видеозаписях можно увидеть яркую точку, которая перемещается в дневном небе.

AshtarCommandSpaceshipNews

Brilliant White Circular Ship Recorded On Airliner

Mufon Case 123368

Date 1/23/2021

Location:Karachi,Pakistan

Time:5:10PM Local

Brilliant white round object recorded by Passengers at approx 37000 feet.

Airline Pilot saw it aswell.#Ashtar #CE5 #ufos pic.twitter.com/2yFd4AjYxW — cmdraleon (@cosmiceyeradio) January 24, 2021

Представитель «Пакистанских международных авиалиний» уточнил, что НЛО был замечен около 16.00 во время полета из Карачи в Лахор. Согласно данным отчета, самолет находился на высоте более 10 тысяч метров над землей, когда пилот увидел неопознанный объект.

«Еще слишком рано говорить, что это был за объект. Возможно, мы вообще не сможем сказать, что это был за объект. Однако кое-что было замечено, об этом было сообщено в соответствии с протоколом», — сказал представитель авиакомпании.