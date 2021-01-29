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Движение в центре Новосибирска перекроют в день незаконного митинга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска перекроет движение в центре города в воскресенье, когда сторонники оппозиционера Алексея Навального запланировали провести незаконный митинг в его поддержку.

Навальный прилетел в Россию из Германии 17 января, его арестовали за нарушение режима условного заключения. Это вызвало волну протестов среди его сторонников. В минувшую субботу по стране прошли незаконные митинги, в том числе и в Новосибирске – не обошлось без задержаний.

«В воскресенье, 31 января, с 11 до 16 часов будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Орджоникидзе на участке от улицы Мичурина до Красного проспекта и по улице Депутатской на участке от улицы Серебренниковской до Красного проспекта. Это связано с обеспечением общественного порядка и безопасности», – сообщил в пятницу пресс-центр мэрии.

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Кроме того, с 7 до 16 часов на этих участках ограничат парковку. Общественный транспорт также будет идти в объезд.

Также в пятницу власти сообщили об ограничении продажи алкоголя в центре в день проведения митинга. Ранее мэр города Анатолий Локоть сказал журналистам, что власти города не могут принять никаких особенных мер по обеспечению безопасности на несанкционированных митингах.

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Новосибирск #Город #Транспорт и дороги #Активисты
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antibacila

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Nik3316

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Alhazred

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Lava Lava

А то что кондуктор сама маску носит на шее это вы на видео не видите?) Я конечно могу предположить что...
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