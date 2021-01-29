Продажу алкоголя ограничили в Новосибирске на время митингов

Мэрия Новосибирска вечером в пятницу сообщила об ограничениях продажи алкоголя в центре города в воскресенье и вторник, когда сторонники оппозиционера Алексея Навального запланировали несанкционированные митинги в его защиту.

Новосибирские активисты в минувшую субботу вышли в центр города, чтобы поддержать Навального. В воскресенье, 31 января, они намерены повторить акцию – она так же, как и предыдущая, не согласована. Протесты возможны также 2 января, в день суда над Навальным.

«В целях обеспечения общественной безопасности на территории города Новосибирска принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией 31 января с 11 до 15 часов и 2 февраля с 11 до 15 часов», – сообщил пресс-центр мэрии.

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Ограничения касаются центральной части города. Продавать алкоголь нельзя будет на участке Красного проспекта от улицы Гоголя до площади Свердлова, на Советской улице от Гоголя до площади Свердлова и на Каменской улице от Гоголя до Октябрьской магистрали.

Ранее мэр города Анатолий Локоть сообщил журналистам, что власти города не могут принять никаких особенных мер по обеспечению безопасности на несанкционированных митингах.