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Локоть прокомментировал незаконные митинги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в пятницу рассказал журналистам, почему акции в защиту оппозиционера Алексея Навального не согласуют.

Новосибирские активисты в минувшую субботу, 23 января, вышли в центр города, чтобы поддержать арестованного оппозиционера Алексея Навального. В воскресенье, 31 января, они намерены повторить акцию – она так же, как и предыдущая, не согласована.

«Я против обострений всяких. Мы заинтересованы в том, чтобы в Новосибирске не происходило никаких столкновений, тем более, никаких арестов. Можно разрешить то, на что запрашивается разрешение. Парадокс заключается в том, что все призывы в мэрию не по адресу – ни одного заявления о проведении акции той или иной нет. Из чего следует вывод абсолютно ясный: организаторы не ставят целью проведение законных акций», – сказал Локоть.

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Он добавил, что у мэрии нет полномочий давать распоряжения полиции, никаких специальных мер по обеспечению безопасности на незаконном митинге принято не будет.

«Наша задача – создать такие условия, чтобы не было жертв, чтобы снизить накал страстей, постараться перевести в диалог, в дискуссию то, что происходит», – высказался мэр.

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