Депутат в Новосибирске потребовала у мэра объяснить технику на митинге

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова отправила письмо мэру Анатолию Локтю с требованием объяснить нецелевое использование техники на митинге за свободу Навального.

Митинг в защиту оппозиционера Алексея Навального прошел в Новосибирске в минувшую субботу, 23 января. Полиция перекрыла Красный проспект, чтобы участники акции протеста не ходили по проезжей части.

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«Написала письмо Локтю с просьбой рассказать, как так в субботу на улицах города оказалась снегоуборочная техника не в качестве самой себя, а в качестве заграждений дорожного движения… Мне просто не хочется, чтобы и так ничтожно малый бюджет на уборку и все силы тратились на непрофильные вещи», – написала Пирогова в Facebook, опубликовав фото документа.

До митинга Хельгу Пирогову вызвали на депутатскую комиссию по этике из-за анонса шествия в поддержку Навального в соцсетях.