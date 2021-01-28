Российский депутат спел детям матерную песню

Сахалинский депутат Сергей Булатов спел детям песню с матами, местный Центр управления регионом попросил проверить народного избранника.

«Сахалинские соцсети взбудоражены поведением депутата из Томари. <...> На уже удаленном из TikТоk ролике народный избранник поет песню с нецензурной лексикой, при этом на заднем сиденье автомобиля, который ведет Булатов, находятся дети», — говорится в Telegram-канал ЦУР Сахалинской области.

На видео, которое распространилось по соцсетям, мужчина едет за рулем автомобиля, по-видимому, со своей семьей. Он подпевает песне Бьянки «Я нарисую на снегу…», на заднем сидении машины находятся двое детей, которые тоже подпевают. Судя по кадрам, действие происходит летом.

ЦУР обратится в полицию и прокуратуру, чтобы правоохранительные органы дали оценку действиям депутата.

Булатов — действующий депутат Собрания Томаринского городского округа, состоит в КПРФ. По данным Sakhalin.info, местное отделение проверит данный случай, депутату грозит исключение из партии.