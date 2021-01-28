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Россия задумалась над созданием легкого истребителя

Источник:
ТАСС
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Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Ростех в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного легкого однодвигательного истребителя в пилотируемом и беспилотном вариантах.

Минобороны никаких заказов не делало. Но Ростех убежден в целесообразности создания нового самолета, сообщил ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Действительно, прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. По замыслу это может быть универсальная платформа, в пилотируемом и беспилотном вариантах. Прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу», — приводит ТАСС слова Чемезова.

В 2017 году министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о планах России разработать легкий истребитель пятого поколения в кооперации с другими странами.

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Исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин уточнял, что России под силу возобновить создание недорогих однодвигательных реактивных истребителей, мотор для которых может быть разработан на базе уже имеющегося РД-33.

Командование ВВС России приняло решение отказаться от однодвигательных боевых самолетов в начале 90-х годов. На то время на вооружении армии состояли самолеты МиГ-23, МиГ-27 и Су-17М разных модификаций.

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Оборона #Оружие #ОПК #Техника
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