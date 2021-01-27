Часам Судного дня оставили 100 секунд до катастрофы

Эксперты оставили стрелки часов Судного дня в 2021 году нетронутыми. Они вновь показывают 100 секунд до ядерной полуночи, говорится в сообщении на сайте организации Bulletin of Atomic Scientists.

Символические стрелки впервые появились в 1947 году на обложке журнала Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists. С тех пор ученые ежегодно в январе выставляют время на часах Судного дня.

Глава организации Рейчел Бронсон отметил, что пандемия коронавируса служит «историческим тревожным сигналом» того, что правительства и организации не готовы справиться с опасными вызовами, в частности, связанными с ядерным оружием и изменениями климата.

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Часы за всю историю меняли положение стрелок 20 раз, в 1947 году их установили в положении без семи минут полночь. Самое далекое от полуночи положение стрелок — без 17 минут — было декларировано в 1991 году.

В 2020 году часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед, это самое угрожающее значение за всю историю. Полночь на Doomsday Clock символизирует Судный день — ядерную войну и гибель человечества.