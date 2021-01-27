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Финансист рассказал о преимуществах евро перед долларом

Источник:
«Прайм»
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Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов, наряду с золотом и акциями высокотехнологичных компаний, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Реальная доходность евро составила более 25%, а рубль потерял к ней 30%. Того же следует ждать в 2021 году, рассказал Тузов агентству «Прайм». А вот доллар может оказаться под давлением из-за фискальных программ властей США.

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«Стране нужно будет восстанавливаться от кризиса, в ход пойдет довольно жесткая монетарная политика. Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара до 1,2-1,3», — поясняет он.

Тузов отметил, что для хранения валют важна диверсификация. По его словам, не стоит безоглядно доверять какому-либо одному активу, даже если это доллар. Он колеблется к евро и рублю. Если инвестору нужно хранить валюту, то все же предпочтительнее диверсификация. Предпочтительнее составить портфель из нескольких валют, чтобы нивелировать возможные колебания, заключил эксперт.

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