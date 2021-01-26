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Разработчик «Новичка» анонсировал лекарство от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Один из участников разработки группы отравляющих веществ «Новичок» Леонид Ринк собирается в ближайшее время выпустить противовирусное средство, способное бороться в том числе с коронавирусом.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (состояние, когда иммунитет начинает уничтожать свой организм), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — рассказал Ринк РИА Новости.

Лекарство создано на основе препарата «Диуцифон», синтезированного в СССР в 1967 году и предназначенного для лечения проказы. Новый препарат получил название «Иммофон». В нем соединены зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила — они необходимы для активизации обмена веществ в тканях и стимулирования процесса регенерации.

Новое средство также может применяться для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

На данный момент препарат испытали около 700 пожилых добровольцев, сообщил Ринк. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», — отметил он.

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