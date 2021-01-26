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КамАЗ создаст электрические седан и грузовик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КамАЗ

Электрический смарт-кроссовер «Кама-1» будет базовой платформой для седанов и грузовиков, перспективные модели представят в этом году, сообщила пресс-служба «Платформы Национальной технологической инициативы».

«Автомобиль "Кама-1" — это не одиночный проект, это проект-платформа, на которой в течение 2021 года будут показаны разные типы автомобилей, включая седаны, включая грузовые варианты, которые будут реализовываться уже с разными автомобильными производителями, как российскими, так и зарубежными», — цитирует ТАСС пресс-службу НТИ.

«Кама-1» — компактный (длина 3,4 метра, ширина 1,7 метра) трехдверный электрический смарт-кроссовер. Он способен в повседневном режиме проезжать более 250 километров без подзарядки и разгоняться до 150 километров в час, а также работать при температуре до минус 50 градусов. Машина рассчитана на четырех пассажиров.

По словам гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, коммерческое производство «Кама-1» начнется не раньше 2023-2024 года.

Тема: Русские машины
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