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Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба российского правительства.

Граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен. Эти государства сохраняют собственные ограничения на въезд, сказал он РИА Новости.

Во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели) и Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) самолеты будут летать два раза в неделю, в Катар (Москва — Доха) — три раза.

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