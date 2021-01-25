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Ответ Apple: первый советский компьютер «Агат»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sergei Frolov, Soviet Digital Electronics Museum, http://www.leningrad.su/museum/ / CC BY-SA 4.0

Первый советский компьютер «Агат» был создан 40 лет назад на основе американского Apple II. Последние его версии использовались в российских школах до 2001 года.

До начала 1980 годов понятия «персональный компьютер» (ПК) в Советском Союзе не существовало. Тогда использовались коллективные электронно-вычислительные машины (ЭВМ) — это были большие ящики, занимавшие одну, а то и несколько комнат.

Разработкой ПК в 1981 году занялся Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов. Это серьезное учреждение специализировалось на разработке мощных ЭВМ, в том числе для оборонного комплекса. Конструкторы пошли по неизведанному полю : они не имели ни нужного «железа», ни программного обеспечения.

За образец был взят американский школьный компьютер Apple II+. Но в силу ограниченности выбора элементной базы новое изделие сильно отличалось от прототипа. Основу программного обеспечения первого советского ПК составила система программирования BASIC, выполненная на базе Apple DOS 3.3.

Фото: Голов Александр Анатольевич

Компьютер получил название «Агат». Машина имела восьмиразрядный процессор с тактовой частотой 1 мегагерц. Производительность составляла 500 тысяч операций в секунду. Устройство оснастили накопителем на гибких магнитных дисках и оперативной памятью в 64 килобайта. ПК имел в комплекте клавиатуру на 74 клавиши и монитор (сначала черно-белый, а потом и цветной).

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Пользователи «Агата» получали солидную программную начинку — дисковую операционную систему, текстовый и графический редакторы, систему управления базами данных, а также различные обучающие программы. Кроме собственных разработок к нему адаптировали программы и игры от Apple II.

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Первый отечественный персональный компьютер создавался в первую очередь для народного образования. Его использование в других сферах натолкнулось на одну проблемы. Специалисты, привыкшие к коллективным ЭВМ, не понимали, как правильно использовать ПК. Со временем дело сдвинулось с мертвой точки. Он нашел применение в Академии наук СССР, в отдельных вузах и ведомствах, столичных больницах.

Серийно ПК производился с 1984 по 1993 годы. За это время было создано несколько его модификаций под индексами «Агат» 4, 7, 8 и 9. Его характеристики совершенствовались с каждой новой версией, а последняя получила совместимость с Apple II.

Стоимость первых серийных «Агатов» составляла 3900 рублей. Оборудование учебного класса такими машинами обходилось в 50-60 тысяч рублей. В школах они использовались до 2001 года.

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