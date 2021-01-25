Ответ Apple: первый советский компьютер «Агат»

Первый советский компьютер «Агат» был создан 40 лет назад на основе американского Apple II. Последние его версии использовались в российских школах до 2001 года.
До начала 1980 годов понятия «персональный компьютер» (ПК) в Советском Союзе не существовало. Тогда использовались коллективные электронно-вычислительные машины (ЭВМ) — это были большие ящики, занимавшие одну, а то и несколько комнат.
Разработкой ПК в 1981 году занялся Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов. Это серьезное учреждение специализировалось на разработке мощных ЭВМ, в том числе для оборонного комплекса. Конструкторы пошли по неизведанному полю : они не имели ни нужного «железа», ни программного обеспечения.
За образец был взят американский школьный компьютер Apple II+. Но в силу ограниченности выбора элементной базы новое изделие сильно отличалось от прототипа. Основу программного обеспечения первого советского ПК составила система программирования BASIC, выполненная на базе Apple DOS 3.3.
Компьютер получил название «Агат». Машина имела восьмиразрядный процессор с тактовой частотой 1 мегагерц. Производительность составляла 500 тысяч операций в секунду. Устройство оснастили накопителем на гибких магнитных дисках и оперативной памятью в 64 килобайта. ПК имел в комплекте клавиатуру на 74 клавиши и монитор (сначала черно-белый, а потом и цветной).
Компьютер по цене авто
Пользователи «Агата» получали солидную программную начинку — дисковую операционную систему, текстовый и графический редакторы, систему управления базами данных, а также различные обучающие программы. Кроме собственных разработок к нему адаптировали программы и игры от Apple II.
Первый отечественный персональный компьютер создавался в первую очередь для народного образования. Его использование в других сферах натолкнулось на одну проблемы. Специалисты, привыкшие к коллективным ЭВМ, не понимали, как правильно использовать ПК. Со временем дело сдвинулось с мертвой точки. Он нашел применение в Академии наук СССР, в отдельных вузах и ведомствах, столичных больницах.
Серийно ПК производился с 1984 по 1993 годы. За это время было создано несколько его модификаций под индексами «Агат» 4, 7, 8 и 9. Его характеристики совершенствовались с каждой новой версией, а последняя получила совместимость с Apple II.
Стоимость первых серийных «Агатов» составляла 3900 рублей. Оборудование учебного класса такими машинами обходилось в 50-60 тысяч рублей. В школах они использовались до 2001 года.