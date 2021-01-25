Клип Айлиш и Росалии на саундтрек к «Эйфории» вызвал восторг в Сети

Пользователи Сети оставили сотню тысяч восхищенных комментариев под клипом «Lo Vas A Olvidar» от Билли Айлиш и Росалии. Песня стала саундтреком для специального эпизода сериала «Эйфория».

Продюсером трека стал соавтор Айлиш, ее брат Финнеас О’Коннелл. Также над песней работал El Guincho, который на постоянной основе сотрудничает с Росалией, а до этого трудился с Бьорк над альбомом Biophilia. Певицы исполняют композицию на испанском языке.

За пару суток с момента публикации клипа ролик посмотрели больше 24 миллионов раз. Также пользователи YouTube оставили 130 тысяч комментариев, где восхитились работой. Особенно отмечается вокал певиц, который в хорошем смысле вызывает «сердечный приступ», и атмосфера клипа.

Песня «Lo Vas A Olvidar» стала саундтреком для второго спецэпизода сериала «Эйфория». По сюжету американской драмы, 17-летняя Ру Беннетт возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Она опять берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Но появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды.