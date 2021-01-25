Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями

Общественная палата РФ выступила с предложением ввести ограничения на шумный ремонт в домах, ограничив его тремя днями в неделю.

Сейчас на проведение шумных ремонтных работ выделено не больше восьми часов в сутки, а по воскресеньям и праздничные дни они запрещены. К числу шумных относятся работы с перфоратором, болгаркой, резка плитки.

Разрешенное время на шумный ремонт стоит ограничить тремя днями в неделю (например, понедельник, среда, пятница) с сохранением двухчасового перерыва днем, который предусмотрен сегодня. При этом нововведение не планируется распространять на новостройки (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию), приводят «Известия» письмо ОП в адрес главы Минстроя.

Авторы предложения указывают на то, что в России из-за пандемии коронавируса принят закон об удаленной работе, и даже после ее окончания из дома будет работать намного больше людей, чем раньше. При этом ремонт у соседей — один из главных бытовых факторов, влияющих на эффективность удаленной работы.

«Объем шумных работ при ремонте, не затрагивающем конструктив стен или переустройство сетей, выполним в течение двух-трех дней. Покраска стен, облицовка плиткой или поклейка обоев не вызывают шум. Поэтому в давно заселенных домах шумные работы нужно ограничивать», — поддержал инициативу эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.

Но доказать превышение уровня шума не так просто: это нужно зафиксировать, получить подтверждающее заключение эксперта и только после этого жаловаться в соответствующие инстанции.