Аналитик посоветовал время для покупки долларов

Момент для приобретения долларов может прийтись на первую половину февраля и середину весны, считает начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

С технической точки зрения, ориентирами для постепенной покупки американской валюты являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. По времени момент для покупки может прийтись на первую половину февраля и середину весны, приводит агентство «Прайм» слова Александрова.

По его словам, доллар с начала года показал активное укрепление против большинства валют. На фоне роста курса доллара произошёл и рост доходностей по американским казначейским обязательствам, по 10-летним бумагам она поднялась в течение недели с 0,92% до 1,14% (в моменте поднимаясь выше 1,85%).

Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Но решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте, отметил аналитик.

В результате, российская валюта сейчас колеблется в сравнительно узком диапазоне 73,5-75,0 рубля за доллар. Над рублем сейчас довлеют три риска: восстановление добычи нефти на фоне слабого спроса, ухудшение глобального спроса на сырье на фоне развития пандемии коронавируса, санкционное давление после формирования новой администрации в США, заключил Александров.